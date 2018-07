Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

La renovación del Gobierno del Estado de Guanajuato y de los gobiernos municipales en ciudades como Irapuato, puede ser una excelente oportunidad para cambiar y mejorar las estrategias en seguridad, y tener mejores resultados.Así lo señaló Leonel Fernández Novelo, Director de Fortalecimiento de la Sociedad Civil del Observatorio Nacional Ciudadano.“Entender que siempre es importante reconocer y hacer un cambio, así como el crimen evoluciona y cambia constantemente, así deben ser las autoridades capaces de evolucionar, cambiar sus estrategias e identificar sus problemas, el mejor médico no es aquel que oculta los síntomas de su paciente, sino el que los identifica y los reconoce, para poder mejorarlo”, opinó.El especialista del Observatorio Nacional dijo que trabajarán en coordinación con los observatorios ciudadanos en León e Irapuato, para seguir haciendo diagnóstico para identificar los principales problemas y actuar en consecuencia.“Lo que buscamos es que la política pública se haga basada en evidencia, y no en ocurrencia, entonces seguiremos el trabajo de investigación, de identificación de problemas, pero seguir trabajando con las autoridades, tenemos que hacer un llamado para que vea que el Observatorio es un aliado, para derrotar al enemigo en común, que es la inseguridad”, indicó.Fernández Novelo dijo que las autoridades no han implementado las estrategias más adecuadas, por lo que ofrecen la oportunidad de trabajar en conjunto para rendir mejores resultados a los ciudadanos.“Creemos que si hay voluntad de colaboración, de profesionalizar el tema de la prevención del delito, de la reducción del crimen, vamos a encontrar buenas cosas, el principal llamado es decir que es un problema que nos concierne a todos, que necesitamos a especialistas, y reconocer la problemática, sino se reconoce, no se puede medir, no se puede evaluar, y entonces, no se puede mejorar”, finalizó.