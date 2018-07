‘Adornan’ zona sur con naturaleza

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Uno de los principales bulevares de la ciudad lucirá en próximos años con arbustos y plantas como rosa laurel y plumbago que darán una visibilidad de flores a la zona sur de Irapuato.Sobre el camellón del bulevar Esperanza se colocaron hasta hoy 150 árboles, esto por parte de la dependencia de Parques y Jardines, actividades que forman parte de la rehabilitación del Tercer Cinturón Vial.Desde el pasado miércoles comenzaron los trabajos por parte de Parques y Jardines en esta zona al colocar estos árboles así como dar servicio de mantenimiento a los camellones.“Está bien que coloquen áreas verdes en este bulevar, solo que esperamos que los peatones tengan la cultura de cuidar las plantas y árboles, ya que en ocasiones pasan y las pisan y no dejan que los árboles crezcan bien”, comentó la señora Mary, quien tiene su establecimiento en esta zona.Sin embargo, otros ciudadanos ven como un ‘desperdicio’ en los recursos.“Estoy en desacuerdo porque no es posible que esos recursos no los puedan invertir en traer a más elementos de seguridad ya que hoy en día la ciudad está muy mal en el tema de seguridad, a diario matan y asaltan a gente, creo que deberían de darle mayor prioridad a este tema que andar plantando árboles”, refirió el señor Rafael, quien habita en este bulevar desde hace más de 30 años.Asimismo, otros habitantes de la zona también reprocharon que durante estas obras se hayan retirado algunos de los árboles de la zona y ahora hayan plantado estos arbustos.“Creo que primero debieron haber realizado un buen estudio, porque primero los quitan y ahora otra vez colocan arbolitos, creo que deberían buscar una zona donde se realice otro parque o un bosque y donde la gente pueda ir a correr y respirar aire puro”, concluyó el señor Miguel, quien tiene su negocio en esta zona.