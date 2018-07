Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

(De su libro Estancias)Me preguntan qué es poesía. Para dar puntual respuesta a la cuestión, sería válido remitirnos a las definiciones aceptadas de los preceptistas o teóricos de la literatura, pero quiero pensar que se me pregunta por una noción personal y, más bien, por una reflexión para crearla; o tal vez referir la cuestión al producto de la poesía, su continente, el poema; discurrir sobre lo que la palabra escrita llana o metafóricamente nos expresa. Partamos de que la palabra no es una cosa hecha; es necesario hacerla, darle tesitura anímica, esencia para que pueda cumplir la necesidad de comunicación por la cual se dilata y hacemos propia la extensión del Universo, es decir, como una vivencia nueva de cada cosa nombrada.Todos los seres de la creación son maravillosos, pero entre todos el hombre lo es más: le fue dado el don de la palabra. Pero la palabra estaría vacía si no llevara en sí el sentimiento, la emoción que generan las experiencias internas del avatar cotidiano y su consiguiente expresión que permite una gradual secuencia de los hechos. El modo de sentir. De pensar, domina la indocilidad de las palabras, le infunde un sentido nuevo acorde con la visión propia del creador. El modo de experiencia poética se reviste, esplende o languidece según el temperamento. Así la creación acentúa determinados pasajes íntimos o externos y lo hace por ineludible urgencia expresiva. De esta manera se genera la motivación que permite al hombre, en un balbuceo rítmico en el que introduce aquí y allá la perfección de un endecasílabo o una rima involuntaria, crear poesía; suelta una parvada de canoras aves, de lenguaje alado que lleva a todos los ámbitos el eco de su voz.Sin embargo, juntar palabras, formar ideas o crear imágenes más o menos bellas no lo es todo en la poesía; es necesario, además, dar a la expresión un impulso vital para cumplir cabalmente con la intención creadora y poder trasmitir en cada idea la vibración del Ser, hacer propia y ajena la comunión con el Universo. Aún así. Creo que el poeta debe llevar consigo lo que canta. Pero entender, o mejor, sentir el mensaje de un poema, es recrear el impulso que le da vida. Empero, esta tarea se cumple en quien escucha o lee al autor, con lo cual se cierra el círculo mágico de la comunión emotiva que persigue la poesía.Escribir, manejar el lenguaje, trascender la palabra; he ahí el privilegio del hombre. Pero no de cualquier hombre; sólo aquellos que llevan en su bagaje el sentido de lo bello, de lo emotivo; la piel rasgada y abierta al universo. Se recoge así la luz o la penumbra donde el ingenio solaza la creación, trocando en expresión poética las formas caleidoscópicas del alma: amor, placer, angustia, esperanza y aun sustratos de tristeza y soledad. La poesía es trasunto del alma. Sólo así es poesía; cala sutil y hondamente en la sensibilidad lectora y la hace partícipe de la experiencia que se canta; es posible, entonces, ir a la vera del poeta o hundirse en sus laberintos interiores: deshacer el tiempo, yuxtaponer imágenes o poner a contrapunto el canto.En alguna parte tomé al vuelo y anoté en las guardas de un libro olvidado, lo siguiente: “La poesía es la única prueba concreta de la existencia del hombre”. Concepto hiperbólico, tal vez, pero cierto. Se dice que el poeta no puede definir con claridad y precisión lo que es poesía, pero sí puede darse cuenta en absoluto de lo que es un poema –su producto-, así, el único fin de la poesía es la expresión del hombre esencial, a través de tocar los temas eternos de la naturaleza, el amor y la muerte, que son el espejo de nuestro yo, y que vienen a reflejarse mediante la sensibilidad y el sentimiento, en todas las pasiones, deleites e incidencias del hombre en su tiempo y espacio.A la poesía como expresión del hombre ha tocado la parte más sutil del Universo, porque toca su esfera emocional, una de las más prodigiosas experiencias del espíritu humano.