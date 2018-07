2018-07-14 13:15:23 | Agustín Cervantes | La Piedad, Michoacán

Piedadenses superaron al Atlas Sub 20 en partido de preparación y que tuvo como sede la cancha del CECAF.

Vencen Reboceros al Atlas Sub 20. Foto: Cortesía Club Reboceros.



Reboceros de La Piedad doblegó este sábado 3 por 1 al Atlas Sub 20 en partido de preparación y que tuvo como escenario la cancha del Centro de Capacitación de Futbol CECAF, en la perla de occidente.

Con este encuentro se abrió la etapa de amistosos para la nave michoacana y el siguiente será el viernes 20 de julio en el Juan N. López contra el sub campeón del Ascenso MX Leones Negros de la UdeG, en el Juan N. López.

PRIMERA PARTE

La escuadra rebocera se fue al frente apenas a los 5 minutos con anotación de Mauricio "Capi" Hernández con lo que el equipo tomó más confianza en la cancha ante los rojinegros.

Atlas Sub 20 generó llegadas en los siguientes minutos en busca del empate pero la zaga michoacana se comportó bien para evitar la caída de su marco.

A los 37 de la primera parte el delantero Diego Gamma marcó el segundo para La Piedad con el que se fueron al descanso con la ventaja de 2 por 0.

SEGUNDA PARTE

Para la segunda mitad Reboceros siguió trabajando a su rival y consiguió poner el 3 por 0 para reiterar sus condiciones en este amistoso. Fue Jordan Lira joven que surgió de visorias en Guadalajara el autor de ese tanto sobre el final Atlas hizo el de la honrra.