El liderazgo de la sencillez

Esta semana vimos en México la “cargada”, que es la acción de dar apoyos completos al ganador de una contienda. Dejando atrás ideologías y partidismos, los principales actores de la vida económica y política de México se han rendido a los pies del próximo Presidente de México. Ya no hay diferencias, ya no hay calificativos; lo mismo empresarios que partidos de oposición y gobernadores, todos mostrando el apoyo al candidato ganador de la contienda.AMLO, “el Peje”, AMLOVE, el virtual Presidente electo, ha tomado decisiones atrevidas y de alto impacto en sus primeros días de victoria. Se trata ahora de cumplir las promesas y ofrecer gestos que permitan mostrar que las hará realidad. No será fácil vender el avión presidencial, cancelar el nuevo aeropuerto, reducir los sueldos de los funcionarios, bajar el gasto de la burocracia. Pero lo que puede facilitar las cosas, es su desapego al dinero; éste será su fortaleza frente al entorno de corrupción que es la vida política; tendrá con su ejemplo, que dar línea dura hacia todos los altos funcionarios del Gobierno federal.Hoy, el mundo ha sido seducido por los “liderazgos de la sencillez”. No es el apego al dinero y al poder que gana más adeptos. Solo en economías enfermas de hambre de dinero enfocadas al lucro, es donde los electores prefieren a líderes como Trump, que encarnan los peores valores que la humanidad ha creado; solo en esos ecosistemas es donde el desprecio al ser humano es recompensado con votos. Por eso, florecen hoy, liderazgos centrados en la sencillez.Francisco, el Papa jesuita está revolucionado a la iglesia católica. Tomó el nombre de Francisco para traer a la vida al Santo de Asís. Bergoglio anunció su estilo: austeridad, sencillez y opción preferencial por los pobres. Ganando simpatías entre los jóvenes y entre los liberales católicos, el Papa ha creado paradigmas nuevos en el estilo de liderazgo del guía espiritual de los católicos. Entendiendo los “signos de los tiempos”, en un mundo secular, que ve ya con reservas muchos de los dogmas y prejuicios, conduce a una Iglesia que se adentra en el mundo real donde el catolicismo ya solo crece en Asia, África y América Latina, pues en Norteamérica es minoría y en Europa se generaliza el ateísmo.Francisco ha tocado los asuntos de delincuencia organizada y su origen: las desigualdades sociales. Francisco es un líder, pues los líderes siempre se colocan en el límite del sistema; crean esquemas nuevos y pronto entran en conflicto con el status; son incómodos, provocan escándalo. A la prédica y el actuar sencillo y directo de Francisco, se enfrentan numerosas reacciones dentro y fuera de la iglesia católica; son lo mismo conservadores protestantes que católicos; con sus planteamientos teológicos crea inquietud y llama a muchos a regresar a la iglesia.Su lenguaje es directo en política; su discurso no se centra en asuntos de moral, sino en el mensaje social del Evangelio. Su intervención en acercar las relaciones diplomáticas entre EUA y Cuba, los cambios en el Banco Vaticano, su intervención en el Sínodo de Obispos o en el Congreso norteamericano, con planteamientos liberales y sus textos como la “Encíclica Laudato Si” sobre medio ambiente, han logrado la aceptación universal sobre el líder del catolicismo.Sugiero dos textos que documentan su estilo: “Liderar con humildad” de Jeffrey A. Krames, reconocido autor estadounidense, quien propone el modelo de liderazgo de Francisco como una guía aplicable a los altos ejecutivos para conectarse de modo diferente con empleados, colegas y clientes, desarrollando así “empresas más eficientes”. Su esquema se llama “12 lecciones de liderazgo del papa Francisco”. El autor aclara que es un libro de liderazgo, entendido como “la capacidad de enunciar una visión y lograr que otros la concreten” y en referencia a la “figura excepcional” de Francisco. El segundo texto es “El nombre de Dios es Misericordia. Una conversación con Andrea Tornielli”, que es la transcripción del magisterio de Francisco acompañado de numerosas anécdotas y episodios de su vida y que ya ha sido calificado como la encíclica sobre la misericordia que siempre ha querido escribir. Francisco vuelve a recordar que la misión de la Iglesia es la de acoger y no apartar y para ello pone también el ejemplo de los homosexuales o los divorciados vueltos a casar. La fuerza del libro está en la sencillez del lenguaje del Papa y en los ejemplos de cotidianeidad y testimonios de su vida.El entorno hoy es afecto a la sencillez y se reflejó en las elecciones del primero de julio. Acostumbrados los electores mexicanos a la figura del político como aquel el que encarna el poder, como el bien peinado, como el educado en el extranjero, como el que representa la imagen de un gobierno fuerte, dieron un vuelco para elegir en AMLO a quien representa la antítesis: poca escolaridad, sin dominio de idiomas, desapegado al lujo, de vida sencilla. Todo, para hacer de su debilidad, su fortaleza. Los datos son contundentes: eligieron a una figura y como consecuencia a un partido. En Guanajuato el PAN arrasó en las elecciones, pero AMLO con el voto diferenciado, fue preferido por casi el 40% de los votantes. Cambio de paradigmas: lo que antes fue una debilidad, hoy es una fortaleza: el liderazgo de la sencillez.