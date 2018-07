HASTA PRONTO

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Qué poco duró la segunda vuelta de Luis Ernesto Ayala en la Presidencia. A los leoneses nos hubiera gustado que se quedara por lo menos tres años más.Luis Ernesto desatoró problemitas y broncas mayores que el alcalde Héctor López escondía en el cajón, como los desastres en Sapal o la inutilidad del C4.Para que los leoneses tengan una idea de lo que ocurría con las cámaras de vigilancia instaladas en nuestra ciudad, les cuento, cuatro personas, mejor dicho, ocho ojos, monitoreaban 500 cámaras. Caray, y si alguno sufría conjuntivitis, ojos llorosos o le entraba basura en un ojo, ni hablar.Pues el lunes regresa López Santillana con boleto pagado para otros tres años. Sus paisanos lo esperamos ilusionados con lo que prometió… así sea.Vaya noticia recibió anoche Pedro González mientras navegaba –allá sigue- por el Mediterráneo.La pura verdad, el Presidente de Sapal no se sorprendió con la boleta de castigo. Sabía que merecía tarjeta roja por administrar el Sistema de Agua como si fuera su propia empresa.Pedro instaló drenaje y planta de tratamiento de aguas negras en la comunidad de Los Jacales en donde es dueño de la mayoría de los terrenos.El pecado de Pedro fue que hizo las obras con el dinero de los que pagamos el agua aunque… nada más benefician sus tierras.Lo peor es que por gastar casi 10 millones de pesos para beneficio de su reino, otra comunidad habitada por familias de escasos recursos, aún carece de drenaje y ni siquiera sabe que existen las plantas de tratamiento.Y de pilón, Sapal cobra una cuota de “recuperación” a los vecinos cuando instala las redes de drenaje.En Los Jacales, nadie pagó nada, las obras quedaron perfectas, fueron supervisadas personalmente por Pedro González. Ninguna falla.Nada que ver con la pésima calidad de las obras de Sapal en la comunidad de Nuevo Valle de Moreno en donde sí viven familias campesinas y sí cooperan para introducir los servicios.En fin, Pedro sigue sus vacaciones en el Mediterráneo pero ya lo esperan para que desocupe el despacho presidencial de Sapal. El propio Pedro amenazó que si alguien lo sancionara por Los Jacales, no volvería ni de consejero del Sistema de Agua.Los integrantes del Congreso Agrario Permanente (CAP) que hace unos días se manifestaron afuera de las oficinas del SAT en León e Irapuato y de la Delegación de Sagarpa en Celaya, ya no piensan -por ahora- mantener las protestas públicas pues de plano ya se convencieron que ni así les hacen caso.Ayer abordaron al gobernador Miguel Márquez después de la inauguración de la ampliación de el camino a Comanjilla, y le pidieron su intervención para gestionar una cita con los meros meros en el Gobierno Federal, los que sí les resuelvan porque aquí en las delegaciones ya parece que andan haciendo maletas para cuando venga la sacudida con el gobierno de AMLO, en lugar de trabajar.Rubén Vázquez, dirigente del Comité Pro-Mejoramiento del Agro, señala que la exigencia es que se transparenten los apoyos que la Sagarpa otorga a productores pero que, dicen, entregan a contentillo. Acusaron que tienen video de que un día antes de la elección hubo entregas con un claro fin electoral para organizaciones afines al PRI (como por ejemplo la CNC) en Silao, Dolores Hidalgo, Salvatierra.Con una inversión de 3.9 millones de pesos la Secretaría de Obra Pública del Estado construye la Unidad Médica en la comunidad de Duarte, en León, para brindar atención a más de 6,500 personas.El secretario, Arturo Durán Miranda, supervisó la obra cuya primera etapa va arriba del 40%.“Teníamos una clínica pequeña, pero ahora estamos construyendo una Unidad nueva de dos niveles pues queremos aprovechar el terreno y la obra estará concluida antes de que finalice la presente Administración”, apuntó.