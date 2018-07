Centenario de la Constante Cosmológica

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Al elaborar su Teoría General de la Relatividad en 1915, Albert Einstein encontró las llamadas ecuaciones de campo. Estas ecuaciones relacionan la geometría o curvatura del espacio-tiempo del universo, con la materia y energía del mismo.Son ecuaciones muy complejas que requieren de cualquier estudiante de física varios años de estudio y varios años más de trabajo para estar en la capacidad de obtener resultados independientes de alguna originalidad, que típicamente conducirán a la obtención de un doctorado en ciencias. En 1916 el astrofísico Karl Schwarzschild resolvió las ecuaciones para encontrar la solución exacta que describe un colapso gravitacional, que es la base de lo que actualmente se conoce como agujeros negros. En 1917 Einstein aplicó su teoría al universo entero, lo que actualmente se llama cosmología relativista. Sin embargo dado que en esa época se pensaba que el universo era algo estático Einstein arbitrariamente agregó una constante a sus ecuaciones, la constante cosmológica, de modo que estas describieran un universo también estático. Esto posteriormente llegaría a ser reconocido por Einstein como el error científico más grande de su vida pues en 1929 Hubble y otros astrónomos descubrieron a partir de mediciones observacionales que el universo se está expandiendo. De hecho las soluciones cosmológicas para un universo en expansión ya habían sido encontradas por Friedmann en 1922 y estas soluciones no requieren de ninguna constante cosmológica. El científico Lemaitre uso esas soluciones para formular las primeras versiones de los modelos del Big Bang (la gran explosión) del universo.Desde que fue propuesta la constante cosmológica se dieron numerosas discusiones acerca de su necesidad, su valor y su interpretación física. Algunas no han sido respondidas a completa satisfacción de muchos científicos. Dos artículos recientes abordan el problema de esta constante en la física actual.Actualmente muchos consideran a esta constante como el primer candidato para representar la esencia física responsable por la expansión acelerada de nuestro universo. Cuando evidencia de la llamada energía oscura fue obtenida por Michael Turner en 1998 los científicos empezaron a considerar alternativas para esta constante de modo que esta forma de energía quedara incluida en las ecuaciones. Igualmente se han tratado de resolver incógnitas específicas como la escala temporal de la expansión del universo, la formación de galaxias y el corrimiento espectral hacia el rojo de la radiación recibida de distantes cuásares.Los interesados pueden consultar: B. Novosyadlyj. “Century”, The European Physical Journal, 8 julio 2018; así como: C. O’Raifeartaigh et al., “One hundred years of the cosmological constant: from ‘superfluous stunt’ to dark energy”. The European Physical Journal, 8 julio 2018.