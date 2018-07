¿Sabías que la donación de sangre puede salvar más de una vida?

La sangre es un tejido formado por líquidos y sólidos, indispensable para la vida, conforma por plasma (que contiene agua, sales y proteínas) y glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas.De acuerdo con la Secretaría de Salud, cada componente de la sangre tiene funciones específicas dentro del cuerpo, por ejemplo, las plaquetas ayudan a la coagulación de la sangre, mientras que los glóbulos rojos transportan oxígeno, y los glóbulos blancos combaten infecciones al ser parte del sistema inmune.La sangre es sinónimo de vida y las transfusiones sanguíneas ayudan a salvar millones de personas cada año, ya que aumenta la esperanza de vida de pacientes con enfermedades mortales, y es muy importante en la realización de procedimientos médicos y quirúrgicos durante atenciones médica de urgencia.La donación de sangre se trata de un acto de amor, altruismo, al tratarse de una actividades voluntaria y no remunerada, alrededor de la donación existen una serie de mitos y realidades que influyen en la actividad.1 Engorda: donar sangre no te hace subir de peso.2 Provoca debilidad y desmayos, es por eso que se le solicita a gente sana que realice este tipo de procedimientos.3 Los materiales con los que extraen la sangre, lo usan con varias personas.4 Donar sangre causa impotencia sexual.5 Donar sangre es doloroso.6 Las Personas tatuadas o con perforaciones no pueden donar.7 Sólo se puede donar dos veces al año.8 Para donar hay que estar en ayuno completo.1 Presentar identificación oficial con fotografía original y vigente.2 Tener al menos 18 años y máximo 65.3 Pesar más de 52 kilos.4 Mantener un ayuno mínimo de 4 horas. (Evitar consumir alimentos con grasa 24 horas antes de la donación, incluyendo huevo, leche y sus derivados).5 Durante las 4 horas de ayuno solamente puede ingerir jugos; frutas (excepto plátano, mamey y aguacate); té, café sólo y mantenerse hidratado.6 No haber estado enfermo de gripe, tos, diarrea o infección dental en los últimos 14 días.