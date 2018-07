El coleccionista: Tiene Ricardo afición 'de otra Galaxia'

. Ricardo Alderete Carrillo es un joven de 26 años que a su corta edadEl coleccionista que estudió Comercio Internacional prefiere que lo llamen “Chichi”, sobrenombre que se ganó por una anécdota inocente de una amiga, la cual le ha regalado

Ricardo colecciona objetos de Star Wars. Foto: Luz Elena Escobar.



“Desde niño cuidé mis juguetes, aunque tengo uno que otro roto. Mi colección creció porque la mayoría de los regalos que recibía por alguna celebración eran artículos y figuras de la Guerra de la Galaxias”.

Aproximadamente hace diez años “Chichi” asistió a una, donde compró el mayor surtido de sus casiEn esa exposición se subastaron varios accesorios, entre ellos un cartel original de la películaque “Chichi” adquirió por ser el mejor postor, este posterEn su pared también

“Mis colecciones a largo de los años han motivado mi niño interior y encontrado cierto gusto en algunos personajes, desde niño cuidé mis juguetes siempre estuvieron en un buen estado, dejé varada mi colección durante la prepa y universidad, después la retomé”.

El valor de las piezas es diferente según el personaje, material, el empaque, el cuidado de la figura y la edición, entre otros detalles.que fue montado por los bunga (personajes) al enfrentarse en una batalla, este juguete que tiene cerca de 18 años entre sus piezas, perdió una pata.

“Lo peculiar de Stars Wars al igual que otra película es la trayectoria del héroe, pero obviamente cada historia es diferente, en general creo que esto hace que tenga muchos aficionados, siento que a todos nos gusta el héroe tengamos o no malos hábitos, acciones o pensamiento siempre buscamos ser lo mejor de nosotros”.

Su personaje favorito dijo es Obi One porque todo hace correcto en su papel, quien también es conocido como, siendo uno de los principales principales de la saga.Todos los estrenos que “Chichi” presenció, y así avanzó con su recopilación cada que se estrenaba un episodio.Aunque frenó su colección mientras cursó la preparatoria y universidad, no tardó en retomarla y su más reciente adquisición fue una nave de la seriede Cartoon Network, y otros cinco personajes de la saga.La vitrina de dos por dos metros la construyó “Chichi” y no sólo exhibe en ella los personajes de Star Wars también tiene piezas de otros personajes como, entre otros.A pesar de que Ricardo puede conseguir sus piezas a través de redes sociales y páginas web dijo que