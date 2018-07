Impone AMLO sello juarista en encuentro con Mike Pompeo

Con un fuerte apretón de manos, Mike Pompeo y Andrés Manuel López Obrador, dan inicio a una nueva etapa de la relación bilateral entre México y Estados Unidos. pic.twitter.com/FjN0LZBXvU — El Economista (@eleconomista) July 13, 2018

Tras reunión entre Mike Pompeo y @lopezobrador_, considera @m_ebrard, próximo canciller de #México, que tomará tiempo tratar todos los temas de la relación bilateral https://t.co/H4SzJ0RHwr pic.twitter.com/PJsxlXcQ48 — Reporte Índigo (@Reporte_Indigo) July 13, 2018

Siempre hay una primera vez y hoy toca a, en que un mexicano tiene un diálogo con un personaje del país más poderoso del mundo, en el que tratan asuntos de Estado.una visita como la de esta tarde al ya casi presidente, el primero de izquierda en. En la oportunidad de fotos para la prensa el estadounidense —que alguna vez para atacar a Barack Obama lo señaló como “malvado comunista”— sonríe, ríe, es amable, como dicta el arte de la diplomacia.Desde el primer minuto hay mensajes de ida y vuelta: el secretario de Estado ha llegado con un convoy de camionetas blindadas, tan largo que no cabe en la longitud, unos 125 metros, de la calle Chihuahua, entre Insurgentes y Monterrey.El virtual presidente electo lo ha esperado en una sala,Al pie de esa representación, hay varias figuras de héroes, el más famoso,Banderas nacionales reafirman que aun cuando, lo que allí transcurre es cuestión de Estado. Afuera, en las esquinas oriente y poniente, durante la mañana han llegado espontáneos fanáticos del próximo Presidente de la República, animosos, con cartulinas que reprueban el maltrato a los migrantes, la separación de niños de sus familias.Aquí no hay manifestaciones antiyanquis antiimperialistas, como ocurre de manera virulenta en el mundo, en visitas de un secretario de Estado estadounidense, y vaya que Pompeo tiene lo suyo: es toda una personalidad en la Asociación Nacional del Rifle, como congresista su agenda legislativa estuvo en contra de aborto y matrimonios gays., que días antes ha supervisado las instalaciones de Chihuahua 216, a satisfacción de sus códigos de seguridad. Así son los protocolos que incluyen riesgos antiterroristas en el mundo. La escala en las oficinas de transición consume menos de una hora de quien ha venido en calidad de personero de Donald Trump, que tiene formación en la Academia Militar de West Point, abogado de Harvard y que mueve el abanico de la diplomacia como si fuera embajador de carrera.La oficina de transición, ya se sabe, ha prescindido del Estado Mayor Presidencial, cuyo destino es la extinción, y aquí, en los hechos, este día las vallas metálicas que por primera vez forman una barrera de contención de la gente que gusta acercarse, están vigiladas por pelotones de policías viales de la Ciudad de México, de grandes barrigas muchos, forradas con chalecos antibalas, que se entretienen con sus teléfonos celulares y se dan tiempo para almorzarse una chilanguísima torta de tamal.Los periodistas están atentos al gran evento. Hay quienes han pasado la noche y madrugada con la encomienda de apartar un espacio para tomar imágenes contundentes de este momento que señala el inicio de una relación bilateral, en la realidad, ya no en la expectativa.Más tarde, el encargado de los temas de Política Exterior, Marcelo Ebrard, reporta a los periodistas todo terreno que cubren la transición: Fue un diálogoLa salida defue imperial, como es rutina en un secretario de Estado, y quién sabe si percibió