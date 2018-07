Y así es como delincuentes extorsionadores acabaron con 20 años del negocio de 'Javier'

"Un día iba llegando a mi casa y me marcan, me dicen que alguien ya me puso, que ya valí madres y que le tenía que entrar con 300 mil pesos para que no me hicieran nada, para seguridad, pero ellos sabían que estaba llegando a mi casa, me lo hicieron saber, yo salgo y no detecto a nadie; me dicen que yo era el dueño del negocio, sabían que ganaba 20 mil pesos diarios, yo les digo que sólo soy el encargado, y entonces me preguntan que si le están diciendo mentiras, que si mata al chismoso, yo le digo que sí y entonces contesta uno de mis trabajadores y me ruega: ‘no, no, no, soy yo’", explica Javier.



"Me dijo que ellos eran parte de la empresa, o sea, La Unión de Tepito, me dijeron 'tienes que entrarle' y primero me pidieron 15 mil pesos al mes, pero también me revisaban las notas para saber el dinero que recibía diario y ahí mandaban a sus empleados [menores de edad a bordo de motocicletas]", comentó.



"Fui y me tuvieron esperando unas horas, se acercaban a mí para disuadirme de denunciar, me esperé un momento, pero después entendí que ellos también estaban involucrados, porque al decir el nombre de estas personas, ellos me amenazaban que Omar ya sabría mi nombre e incluso tendría copia de mi credencial de elector, por lo que decidí irme y ya no intentarlo más", recuerda.



"No tengo negocio, se repartieron las cosas que dejé y la señora que me rentaba permitió que se robaran todo y lo malo es que nadie hace nada por solucionarlo, hay operativos e incluso detenidos, pero siempre salen y los que van a cobrar el dinero siempre son menores, y ¿cómo les compruebas que son ellos?", denuncia.



"Yo agradezco que estoy con vida y aunque perdí 20 años de mi trabajo, mi familia está bien, espero que se pueda limpiar esa zona; aunque a cuatro calles esté el Zócalo, se vive una ola de violencia", concluyó.

como quiso ser llamado por cuestión de seguridad, perdió todo por las extorsiones que sufrió por el Cártel Unión de Tepito.En entrevista con EL UNIVERSAL, señala que la crisis en la zonacuando fue asesinadopero los locatarios no eran afectados.Sin embargo, tras la muerte de este personaje llegóquien inmediatamente concentró a diversos jóvenes que le debían dineroalgunos de los adolescentes dieron aviso de las cuentas de algunos negocios donde trabajaban e inclusoEn el caso de, fue involucradopor lo que tenía el perfil para pagar mensualmente una cantidad, iniciando con 15 mil pesos.Al día siguiente, mientras trabajaba en su local,y lo llevaron a la oficina dequien le comentó que tendría que cumplir con sus reglas o atenerse a las consecuencias.Esta situación generó miedo en, principalmente por su familia, pues podrían ser ellos las víctimas, por lo que decidió, pero acudió a presentar una denuncia ante la agencia del Ministerio Público en la colonia Guerrero y ahí no le dieron la garantía de su seguridad.Al sentirse inseguro y no tener el apoyo de las autoridades,prefirió irse de su negocio e incluso cambiar de domicilio, pues no estaría segura su familia, ahora renta e intenta recuperar su vida, aunque no ha logrado conseguir un empleo para solventar sus gastos.La presión sólo la aguantó unos meses, sin embargo, hay comerciantes que han tenido que soportar por años, e incluso algunos han perdido la vida al no poder cumplir con las exigencias de este grupo criminal.