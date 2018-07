Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Un simulacro de evacuación terminó en tragedia frente a la mirada de alumnos que realizaban un simulacro.Una joven falleció luego de caerse de la tercera planta durante un simulacro de evacuación, en el piso 2 del edificio de la Facultad de Artes y Ciencias Kovai Kalaimagal, en la India.El hecho fue videograbado por las cámaras de seguridad de la institución, la joven fallecida respondía al nombre de Lokeshwari.En las imágenes se aprecia que la chica estaba sentada en un pretil cuando un instructor la empujó con la intención de que cayera sobre una malla de contención.Al caer, se golpea contra un alero del primer piso, lo que le generó heridas en la cabeza y el cuello.De acuerdo con The New Indian Express, la joven fue trasladada a un hospital para brindarle atención médica pero minutos después perdió la vida.Lokeshwari participaba en un programa de capacitación organizado por la universidad sobre como sobrevivir a un desastre natural.Tras el trágico hecho, la Policía Rural de Coimbatore arrestó al instructor del curso. Los padres de Lokeswari culparon a la dirección de la universidad por no monitorear adecuadamente el simulacro y la responsabilizaron por la muerte de su hija.