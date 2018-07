El PRI se colapsó; paga el alto precio a su traición opositora…

En Celaya y el Estado, El PRI hace mucho dejó de ser un referente de oposición; y hoy paga el alto precio de llegar a su ínfima expresión política, convertido en un triste remedo de la chiquillada encajosa…

Y es que ser opositor nunca es una condición auto-atributiva, ni tampoco meramente nominal; porque supone un ejercicio político vertical y consistente, y que sea, sobre todo, reconocido por otros, por propios y extraños…Algunos de aquellos priístas abusivos que se posicionaron de sus dirigencias, y sobre todo de sus candidaturas pluris, pensaron que la patente de su partido resistiría a todo, incluso a las más arteras traiciones a su condición opositora; que contaría para siempre con un electorado fiel, enceguecido; pero ahora vemos que se equivocaban…Y ahora al PRI le sucedió lo de aquel cuento del Pastorcillo y el Lobo, que cuando tuvo una propuesta verdaderamente opositora ya nadie les creyó…Montserrat Vázquez, su candidata a la alcaldía, había mostrado como regidora del Ayuntamiento, independencia y una actitud opositora genuina y responsable, no vista en ediles priísta anteriores.Era pues su mejor carta desde que se convirtieron en oposición; una buena propuesta para Celaya. Sin embargo, las inercias y el descrédito sembrado por sus anteriores correligionarios, frustraron su aspiración de ser alcaldesa.Se podrá aducir que el pobre desempeño electoral del PRI en Celaya fue el simple reflejo de lo que ocurrió a nivel nacional; esto es, el resultado del enorme descrédito del gobierno del presidente Peña Nieto traslapado a nuestro ámbito local…Sin embargo, esto no es preciso, pues la atención a nuestros comicios locales tenía su propia dinámica y sentido.Montserrat Vázquez representaba una opción viable a la alternancia, tan deseada por la mayoría de los que habitamos este golpeado municipio.Así pues, el juego electoral local era inverso a la lógica que determinó las cosas a nivel nacional; porque señalar el demérito de los malos gobiernos panistas era el sustrato local de cualquier oferta electoral opositora…Es evidente que esta era la estrategia correcta: intentar sustraerse de los avatares de la elección nacional, y plantear las cosas de modo eminente en lo municipal…Apelar al malestar o hartazgo de la gente, proponer la alternancia como un primer valor y objetivo, y buscar ofertar propuestas específicas sobre los temas municipales que más preocupan a la gente…Esto no se hizo en las campañas, y ahora se pagan las consecuencias… A pesar de esto, que la gente haya votado mayoritariamente por aquellas candidaturas en oposición a la fórmula electoral del PAN, apuntalan la justedad de lo que afirmo.El PAN es ahora minoría y tiene una sobrerrepresentación en el ayuntamiento; sin embargo, tendrá el manejo de la administración y el dinero del municipio; dispondrá a su entender los presupuestos; asignará, bajo sospecha de la corrupción de los moches, la obra pública a quien se le antoje; y comprará muchas voluntades.Se antoja difícil que los regidores electos opositores -ocho de quince miembros-, quienes juntos serán mayoría en el ayuntamiento y en la integración de las comisiones, actúen de modo unido contra los abusos e imposiciones de los panistas…Siempre habrá la manera de comprarlos, o corromperlos con pequeñas dádivas o privilegios; esto prefigura, como en tantos casos anteriores, una oposición dócil y traidora.El PRI perdió sus cuotas de representación anteriores y tendrá un solo regidor; pero un solo regidor podría hacer la diferencia, si acaso tiene imaginación y voluntad política para ello.Para nuestra desgracia colectiva, todo indica que tendremos más de lo mismo: un mal gobierno regido por consignas ajenas al interés de Celaya, e impuestas desde el comité estatal panista en León; y que será nutrido por forasteros arribistas, principalmente leoneses, que vendrán por un inmerecido hueso…@inigorota