Pros y contras de AMLO

Todos sabemos respecto a la elección de AMLO, que fue con un margen muy amplio, que algunos de nosotros no esperábamos, porque no se nos hacían congruentes sus promesas de campaña, o cuando menos algunas de ellas. Es conveniente desde mi punto de vista, anotar cuales son los pros y cuales son los contras de dicha elección, que rebasó todas las expectativas, inclusive las del propio candidato, en mi opinión particular. No solamente ganó la presidencia de la república, sino que triunfó en el congreso federal, que no había sido otorgado en varía décadas, con una omnipotencia que le permite reformar a su antojo si así lo quiere, -con alianzas que serán fáciles de conseguir- hasta la propia Constitución. Cosa que ha dicho que no hará sin las debidas consultas, pero que apreciaremos conforme pase el tiempo, por lo tanto, no tiene contrapesos, lo que no es conveniente y lo podemos anotar como en contra de los intereses nacionales .Otra de las cuestiones que causan duda y zozobra, es el hecho de que pretende traspasar el estado mayor presidencial, a la Secretaría de la Defensa, pues según él, no necesita ninguna protección, ya que el pueblo lo cuidará. No toma en cuenta que no es solamente AMLO al que protege este cuerpo, sobre todo haciendo conciencia de que ahora es o va a ser el representante de México, aunque debemos reconocer los excesos en que ha incurrido el estado mayor presidencial y que es necesario acotar pero no suprimir desde mi punto de vista y así se lo han aconsejado alguno miembros de su actual equipo. Veremos que hace realmente al respecto, pues una cosa son las promesas de campaña y otra el ejercicio del alto cargo que le ha sido conferido. En coordinación con el nuevo secretario de educación pública revocar las leyes de educación pública, entendiendo de mi parte, que ya no serán evaluados los maestros y que volveremos al sistema de venta de plazas como hasta ahora ha sido. Además, nuestro país, es uno de los más atrasados en materia educativa, es decir está en los niveles más bajos y lejos de proponer para los niños y adolescentes, una mucho mejor preparación, propone el control de los maestros por parte de los líderes y por parte del sindicato de trabajadores de la educación, el más grande de toda américa latina. Asimismo, propone establecer en el artículo tercero constitucional, el derecho a la educación pública y gratuita para todos los niveles, incluyendo la educación superior. Desde un punto de vista, está bien, pero la pregunta es; ¿De dónde saldrán los fondos para lograr lo anterior? Recordemos, asimismo, que todos o la mayoría de los funcionarios públicos, tienen a sus hijos, estudiando en escuelas particulares, por algo será. En el plan de austeridad para todo el gobierno que en general me parece adecuando, pues sobre todo esta administración pública ha sido especialmente dispendiosa, propone que se reforme el artículo 127 constitucional para que ningún funcionario público pueda ganar más que el presidente de la república y propone reducir al 50% el salario presidencial. Esto afectará a muchos funcionarios públicos que actualmente ganan mucho más que el propio presidente, entre ellos los ministros de la suprema corte de justicia. El inconveniente es que, al limitar mucho los sueldos, se limita la capacidad de los funcionarios públicos o se propicia la corrupción y en la práctica, será muy difícil implementarlo, sobre todo que sería aplicable a los tres poderes que conforman el poder mexicano. Otra de sus propuestas es descentralizar toda la administración pública, enviando las secretarías de gobierno a los diferentes estados, concretamente a Guanajuato enviar la secretaría del trabajo. Es otra propuesta que tendrá graves dificultades para ponerla en práctica, pues tendría que despedirse a una gran cantidad de gente, que actualmente labora en la ciudad de México, debiendo enfrentarse a los sindicatos que agrupan a los diferentes trabajadores, lo que no será nada práctico ni sencillo. Muchas cosas me parecen correctas, entre ellas modificar el artículo 108 constitucional para abolir fueros y privilegios a funcionarios, incluyendo al propio presidente de la república, sobre todo tomando en cuenta que se han vuelto excesivos dichos fueros y privilegios, aunque no se habla de la reducción de legisladores. Asimismo, es ventajoso, que se consideren como delitos graves la corrupción, que es uno de los males que más aquejan a nuestra comunidad y que se ha hecho costumbre y cosa normal entre la sociedad. También que se consideren delitos graves, el robo de combustibles y el fraude electoral. En fin, se podría seguir abundando en este tema, pero lo que, si hay que decir, es que se propone una reforma a fondo de todo el sistema político, por lo que hay que concederle a AMLO, el derecho a la duda y desearle desde estas líneas, que la vaya muy bien en su presidencia para bien de México y que sean más los pros que los contras en su gobierno.