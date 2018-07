Mujer choca con ambulancia y le impide llegar a atender a paciente

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Imprudencia de conductora causó accidente que involucra unidad de emergencia que se dirigía a atender un accidente en San Francisco del Rincón.El incidente ocurrió la mañana de ayer, en el cruce de las calles Guadalupe Victoria e Ignacio Mariscal, en la colonia Santa Rita.Luego de que la conductora de un vehículo se le atravesara a la unidad de rescate que se dirigía al bulevar Guadalupe Victoria en atención a un accidente de tránsito.Lo que le impidió llegar a su destino, a pesar de que la unidad iba con las sirenas de emergencia prendidas para alertar a la ciudadanía y evitar este tipo de incidentes.En el accidente sólo se registraron daños materiales, los conductores de los vehículos involucrados fueron valorados en el lugar ya que no requirieron traslado.Se tuvo la intervención de agentes de tránsito municipal que quedaron a cargo en el sitio, y se solicitó la intervención de otra unidad para atender el reporte al que se dirigía la unidad siniestrada.En atención al reporte, cuerpos de emergencia se trasladaron al bulevar Guadalupe Victoria donde estuvieron involucrados un vehículo y una motocicleta.A su llegada, paramédicos examinaron a los tripulantes, mismos que no presentaron lesiones de graves, por lo que no fue necesario su traslado.Paola, de 21 años y un pequeño de 8 años, abordaban la motocicleta, sobre la conductora del vehículo no se proporcionó información.