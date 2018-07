'Algo en la realeza' tiene aterrada a Meghan Markle, asegura su padre

'es de dolor'.

está aterrada y bajo demasiada presión... de la realeza británica.



"He visto su sonrisa durante años. Conozco su sonrisa. No me gusta la que veo ahora, es de dolor".



"Meghan parece sacada de una película antigua. ¿Por qué en 2018 hay que vestir como en 1930? ¿por qué tiene que tapar sus rodillas?, no estoy culpando a Harry ni a nadie, pero son normas que no tienen ningún sentido para mí".

"la mitad de Gran Bretaña parece estar haciendo fortuna vendiendo fotos (...) ¿son ellos rechazados?".

"el periodo más largo en el que he estado sin hablar con ella"

'Castillos vemos, historias no sabemos'; el padre de Meghan Markle asegura que pese al distanciamiento que hay entre ambos recientemente, conoce a su hija y la sonrisa que tieneComo relata Univision, Thomas Markle aseguró en su última entrevista que cree que su hijaSi bien es lógico que pasar a tener la vida de una duquesa de Sussex debe implicar sacrificios e incluso un duro cambio en su vida, Thomas dice que está 'muy preocupado' por el alto precio que su hija debe estar pagando por estar casada con un miembro de la familia real.Lo dijo para el diario The Sun, y añadió un par de cosas más que le desagradan, pues su hija entró en su nueva familia como una mujer empoderada.El problema que tiene ahora con su hija surgió poco antes de la boda, cuando se descubrió que pactó unas fotos con varios 'paparazzi', pero el señor reclamó en el programa 'Good Morning Britan':Thomas asegura que lo único que quiere es hablar con su hija, luego dey decirle que está orgulloso de ella.De estar incómoda en su nuevo hogar, al parecer no sería la primera.