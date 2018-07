Foto: Promocional Avengers Infinity War

Foto: Titán

FOTO: Thanos.

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Pocas certezas hay de lo que pasará después de Avengers: Infinity War, hasta que Avengers 4 estrene en mayo del 2019, lo que hace que el análisis de la historia circule sin parar entre los fans del Universo Cinematográfico de Marvel.Una de las teorías más populares es que uno de los momentos clave de la película ocurre en el pasado. Una vez que Thanos obtiene todas las Gemas del Infinito y hace su letal chasquido que elimina la mitad del universo, incluidos animales y plantas, hay un cambio de escena en donde el antagonista aparece en un lugar desconocido y sonríe de satisfacción.La teoría de los fans aseguran que Thanos no está en Souldworld, sino que usó la Gema del Tiempo para ir al pasado, en especial a una época en que Titán, su planeta de origen, no había sido destruido.Esta suposición viene de un arte conceptual de Pete Thompson que está titulado como “Titan Thanos Farm” (La granja de Thanos de Titán), y aunque el nombre no indica el momento en el tiempo, confía que el lugar es el planeta Titán.Lo más probable es que esa granja se encuentre en el pasado dado que Thanos viajó para sentir que todo vuelve a estar bien después de haber sido cometido el genocidio intergaláctico, y que al fin puede descansar.Los rumores de Avengers 4 es que los viajes en el tiempo tendrán un protagonismo importante en la película y uno de los elementos argumentales usados para deshacer los eventos ocurridos al final de Infinity War.