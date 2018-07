FOTOS: Conoce a los gemelos de Enrique Iglesias

“Me convertí en papá hace como 12 semanas y absolutamente les puedo decir que ¡amo a mis bebés!”, expresó el artista durante un concierto que ofreció en Budapest a mediados de marzo.

El cantante español y su novia, Anna Kournikova, dieron la bienvenida a sus hijos en diciembre.La noticia de su nacimiento causó una gran sorpresa entre los fans, ya que la pareja, que es muy reservada en su vida privada, mantuvo el embarazo de la ex tenista en secreto.El tenista no puede evitar mostrar lo feliz que es con el hecho de ser papá.El español sumó a los pequeños a la fiesta del futbol.La ex tenista también se aprecia muy emocionada con esta nueva etapa de su vida. Kournikova compartió estas imágenes desde su hogar donde la vemos feliz y sonriente con su bebito encima.