"Hay mucha gente que busca a Luis Miguel. Yo no, no me interesa. Soy una persona calmada y todo lo que pido es hacer mi vida normal", respondió en una ocasión, dijo su hermano.

Hoy concluirá la serie de “El Sol” que se transmite en Netflix, y a la espera de la segunda temporada, quedaron varios misterios sin resolver en la vida del cantante que durante todo este tiempo, regresó a la fama.No solo quedó al aire el tema de la madre de Luis Miguel, Marcela Basteri, sino otros temas, como el origen del cantante, de quien se supo que no es mexicano, sino puertorriqueño.Luis Miguel nació oficialmente en un hospital en San Jorge, Puerto Rico, el 19 de abril de 1970. Eso lo reveló una investigación periodística en los años noventa. Pero hasta entonces el cantante había presumido su cuna mexicana. Hoy incluso se sabe que fue Carlos Salinas de Gortari, como presidente, quien le dio la nacionalidad mexicana al cantante en 1991.La serie tampoco tocó el tema del supuesto padre biológico de Luis Miguel, quien apareció para reclamar la paternidad del cantante y poner en duda que éste fuera hijo de Luisito Rey, villano de la serie.Se reportó que Luis Miguel, en ese tiempo, tenía un vínculo con un puertorriqueño llamado Juan José Arias, quien aseguraba ser el padre del intérprete de “La incondicional”.Aunque no hubo nunca una prueba de paternidad, Luis Miguel jamás desmintió ni aceptó esta versión.También quedó al aire lo ocurrido con Sergio Basteri, quien quedó al cuidado de su tutor, a quien llamaban “El doc”, Octavio Fonseca.La prensa reveló que Sergio también canta, y que hasta grabó un tema con la banda tapatía Decathlon. Pero la serie fue ambigua al abordar la relación de Luis Miguel con su hermano, y no se sabe si se frecuentan o no.Otro misterio alrededor es la intervención de la Mossad para encontrar a su madre a pesar de que la serie relata que el cantante contrató un servicio de investigación privada que no dio resultados.En cualquier caso, llama la atención el nivel de influencia que tuvo el cantante en aquellos años ochenta, al punto de lograr la colaboración de cuerpos internacionales para la localización de su madre.