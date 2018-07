El día de ayer, en la Ciudad de México, el mundo del espectáculo perdió uno de los productores más importantes: Santiago Galindo. El fue encontrado dentro de su auto con un revólver en la mano: en aparente suicidio. Galindo conocido por innumerables trabajos como: “Al norte del Corazón “ y “Amy la niña de la mochila azul” ambas telenovelas, así como “El recuento de los daños” de corte periodístico (investigación del clan Trevi-Andrade)”. Pero muchos lo recordamos junto a su primo Rubén, en proyectos con “Bailando por un sueño” “Cantando por un sueño” y “Pequeños Gigantes” . También incursionó con éxito en bio series como “Hoy voy a cambiar” (Lupita Dalesio). Edith González, reconocida actriz, se pronunció en sus redes: “en qué momento mi querido Chago te olvidaste de pedir ayuda. Duele. Duele mucho tu partida”. Sin duda una gran pérdida. Qepd #espectáculostelenovelasymás #giopmultimedia #santiagogalindo #bailandoporunsueño #cantandoporunsueño #pequeñosgigantes

A post shared by Giovanna Pace (@giopacer) on Jul 12, 2018 at 8:35am PDT