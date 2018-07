Sorprende Will Smith en la ceremonia de clausura del Mundial de Rusia 2018

2018-07-15 10:09:29 | REDACCIÓN

Nicky Jam, Will Smith y Era Istrefi sorprendieron a aficionados del Mundial.

El show de este Mundial logró dejar un buen sabor de boca a los aficionados dándoles algo distinto a anteriores shows. Foto: Especial.



Nicky Jam, Will Smith y Era Istrefi sorprendieron a los aficionados presentes en la ceremonia de clausura del Mundial de Rusia 2018.

El público pudo disfrutar el ritmo de la canción "Moscú nunca duerme", en el que mientras los cantantes se lucían se pudieron presenciar los momentos más destacados del torneo en donde se mostró el esfuerzo que los paises dieron para lograr pasar cada obstáculo y lograr acercarse cada vez más a la etapa final.

El primero en aparecer fue el cantante de música urbana Nicky Jam que cantó su tema "X" y momentos después se le uniría Era Istrefi con el tema "Live it Up", la canción oficial de la Copa.

Aunque estos cantantes demostraban su talento en la ceremonia, el público enloqueció cuando apareció a escena el actor estadounidense Will Smith vestido completamente de blanco.

El show de este Mundial logró dejar un buen sabor de boca a los aficionados dándoles algo distinto a anteriores shows, logrando provocarle al público emociones antes del partido.