Balean a hombre mientras bajaba de automóvil

Una persona fue ejecutada de aproximadamente ocho balazos en la zona de Tepetapa durante la madrugada del sábado, cuando se disponía a bajar de su automóvil.Este incidente se registró alrededor de la una de la mañana con 40 minutos, cuando infinidad de personas que se encontraban cenando en las inmediaciones de la Ex Estación del Ferrocarril fueron sorprendidos por las detonaciones.Al escuchar los disparos, las personas que se encontraban cenando salieron corriendo a la vía pública, para observar que una persona a bordo de un jeep color blanco, acababa de ser asesinada, misma que se se encuentra en calidad de desconocida porque no llevaba credenciales de identificación.Según los testigos la persona del jeep acababa de llegar, cuando un hombre se acercó y realizó alrededor de ocho detonaciones, las cuales impactaron distintas partes del cuerpo de la persona asesinada, entre las heridas figuraban algunas en el rostro, cerca de la mandíbula.A la una de la mañana con 40 minutos, se realizó el reporte de las detonaciones de arma de fuego a la dirección de Seguridad Ciudadana, al sitio acudieron elementos de la policía en motopatrullas.Los elementos que acudieron al sitio reportaron que una persona había sido asesinad a bordo de su camioneta marca jeep color blanco, en la calle de Tepetapa a la altura de la parada del camión y frente a los tacos “El pato”.Al sitio acudieron elementos de la Cruz Roja, quienes verificaron que la persona que sufrió los impactos de bala, ya no presentaba signos vitales.Una vez que los elementos de la policía comprobaron que la persona había sido atacada, se montó un operativo para tratar de ubicar a los responsable, pero no pudieron localizarlos.Según el reporte de los paramédicos de la Cruz Roja, la persona fallecida fue un hombre de aproximadamente 30 y 35 años, el cual ya no presentaba signos vitales.Fue después de las 2:00 de la mañana cuando acudieron elementos de la Policía Ministerial, quienes verificaron las inmediaciones en donde quedó estacionada la camioneta marca jeep wrangler, tipo suv, modelo 2018.