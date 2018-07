Incrementa recaudación de infracciones a automovilistas en gobierno de Yolanda Tellería

La actual administración de Pachuca, encabezada por Yolanda Tellería Beltrán, recaudó en un año y diez meses (tiempo que lleva su administración) un total de 35 millones 378 mil 933 pesos por infracciones levantadas a automovilistas.

En contraste, la administración que encabezó Eleazar García Sánchez ingresó a las arcas del gobierno capitalino 20 millones 61 mil 701 pesos durante ese mismo periodo.

Es decir que la actual administración ha recaudado 15 millones 317 mil 232 pesos más en comparación con la anterior, de acuerdo con las solicitudes de información con folio 00437418 y 00437518.

Desde septiembre de 2016, fecha en la Tellería Beltrán asumió el cargo bajo las siglas del Partido Acción Nacional (PAN), hasta junio de 2018 (un año con diez meses), han sido infraccionados 74 mil 795 conductores por violar diversas disposiciones del Reglamento de Tránsito y Vialidad de Pachuca.

En contraparte, de enero de 2012, cuando entró en funciones García Sánchez al ganar la elección con el PRI, a octubre de 2013 (mismo periodo que se compara), el número de multas fue de 69 mil 941, es decir, 4 mil 854 menos, en cotejo con la administración de Tellería Beltrán.





LOS MESES CON MÁS INFRACCIONES

En el gobierno de Tellería Beltrán, julio de 2017 ha sido el mes en el que más infracciones se han imputado a conductores en la periferia de Pachuca, con un total de 4 mil 912; seguido de enero y marzo de este año, con un reporte de 4 mil 588 y 4 mil 391 multas, respectivamente.

Mientras, en el gobierno de Eleazar García los meses con más automovilistas infraccionados durante 2013 fueron marzo, con 4 mil 946; febrero, con 4 mil 525; y enero, con 4 mil 918 infracciones.

PRINCIPALES CAUSAS POR LAS QUE INFRACCIONAN EN PACHUCA

Estacionarse en lugares prohibidos y no respetar las indicaciones de oficiales ni las señales de tránsito son los motivos para infracciones más recurrentes levantadas por el personal de la Secretaría de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad de Pachuca.

De acuerdo con la información proporcionada por el área de transparencia del ayuntamiento capitalino, la primera razón de las infracciones es porque los automovilistas se estacionan en lugares prohibidos.

También se destaca la falta de respeto a los señalamientos de tránsito, no respetar las indicaciones de los oficiales de tránsito, no se colocan el cinturón de seguridad, entorpecer la circulación, no respetar los semáforos y hasta estacionarse sobre banquetas, isletas, camellones, cruceros, intersecciones o áreas diseñadas para separación de carriles y zonas de peatones.

También hay infracciones por no portar licencia para conducir, usar el teléfono celular u otro tipo de aparatos portátiles que obstaculicen o distraigan a las personas mientras conducen.