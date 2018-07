Semarnat se deslinda en tema de rellenos sanitarios; sí tiene responsabilidad, responde ambientalista

Alberto Meléndez Apodaca, delegado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en Hidalgo, se deslindó de responsabilidades sobre los rellenos sanitarios y afirmó que el tema es de competencia estatal y municipal.

En entrevista, el representante federal recalcó que la Semarnath no es culpable del incendio en Mineral de la Reforma ocurrido el pasado 12 de mayo, tal y como lo refirió la Sociedad Ecologista Hidalguense (SEHI) a través de su presidente Marco Antonio Moreno Gaytán.

Sostuvo que la delegación a su cargo siempre ha sido respetuosa de la ley, por lo que no puede intervenir en un tema que no le compete.

“Nosotros somos respetuosos de la autoridad que tiene el municipio y el estado, yo no puedo entrar a hacer labor o tratar de sancionar o imponer un ejercicio en Mineral de la Reforma en el basurero si la ley no me lo permite, esto es un asunto legal”, comentó.

Sin embargo, Marco Antonio Moreno Gaytán, presidente de la SEHI, afirmó que si bien el tema no le corresponde de manera directa, sí son responsables de gestionar recursos ante el Congreso de la Unión para el manejo de los residuos sólidos urbanos.

“Desde ahí ellos ya decidieron que serán para rellenos sanitarios e incluso, si respetaran la ley, incluirían a los estados y municipios para para ser partícipes en la gestión presupuestaria para otras alternativas, pero eso no sucede”, dijo Moreno Gaytán.

Así, el líder ambientalista señaló que desde esa perspectiva, la Semarnat federal en Hidalgo no ha realizado su trabajo, “pues consideran los rellenos sanitarios la mejor opción, cuando es claro que estos no han dejado buenos resultados”.