Envía mensaje a criminales

Al concluir una semana plagada de asesinatos y hechos violentos, el Obispo de la Diócesis de Irapuato, Enrique Díaz Díaz emitió un mensaje para las personas que comenten los crímenes, haciendo énfasis en que la ambición, el poder y el dinero, llevará siempre a desconocer a los hermanos.“No nos olvidemos que el otro es persona, que tiene sentimientos, que el otro tiene familia y que nadie puede poner sobre sus manos ese deseo de más dinero pasando sobre los demás, o más poder pasando sobre los demás”, destacó.El Obispo indicó que la ciudadanía debe reflexionar y sumarse a las oraciones, ante todos los hechos que han quitado la paz a Irapuato, por lo que se debe intensificar la búsqueda de mejores condiciones en el entorno familiar y social.En cuanto a las autoridades, Díaz Díaz dijo que no deben permitir ser sobrepasadas por la violencia, o esperar a que los hechos violentos se acaben para después, ver que se puede hacer, ya que se requiere mejor respuestaComentó que no basta con haber inaugurado la Brigada Militar en días pasados, sino ver acciones reales para buscar la tranquilidad de los irapuatenses.“La ciudad más segura, la comunidad más segura no será donde haya más policías o se castigue más el crimen, sino donde más en paz y en armonía vivamos”, enfatizó.El Obispo recordó que el pasado sábado, integrantes de parroquias en Irapuato se unieron a rezar y exigir armonía, pues como Diócesis no pueden estar indiferentes ante el dolor de los ciudadanos, y que la manifestación fue por el hartazgo, cansancio y preocupación, además de un grito de esperanza.Enrique Díaz Díaz enfatizó que como Iglesia, trabajarán con Andrés Manuel López Obrador, presidente de la República Electo, a la espera de que exista respeto a la dignidad, a la comunidad y a las personas.“Estaremos siempre dispuestos a trabajar en coordinación, en apoyo, independientes como siempre tratamos de hacerlo, pero trabajando en comunión”, puntualizó.Este martes, la Diócesis de Irapuato iniciará la celebración de su 15 aniversario que se cumple el próximo 9 de febrero, con encuentros y asambleas en las que buscarán hacer frente a los retos actuales de la sociedad.El Obispo, Enrique Díaz Díaz señaló que aunque aún es una Diócesis joven, se ha descubierto dinámicos, con mayor identidad y con una estructura más sólida, que cuenta con un Plan Pastoral que va por buen camino.“Al hacer la evaluación de este tiempo, descubrimos muchos nuevos y profundos retos, el reto de la familia que no es lo mismo que hace 15 años, ha dado vuelcos enormes sobre todo aquí en nuestra región de Irapuato, con las industrias, es otro estilo, otra forma de familia que tendremos que trabajar”, dijo.Enfatizó que también se tiene el reto de atender a los jóvenes, que tampoco tienen la misma visión de cuando inició la Diócesis, y que viven en una realidad muy distinta.Díaz Díaz dijo que deben trabajar cercanos a los pobres, con nuevos rostros y compromisos, reto que quieren asumir en mayor medida.Destacó que una de las principales preocupaciones sigue siendo la violencia, sobre todo a últimas fechas, y puso como ejemplo la semana pasada en donde los números de muertos y hechos fueron alarmantes.“A veces nos sentimos impotentes frente a tanta violencia y tanta maldad, tanta muerte, y sin embargo como Diócesis tenemos una palabra de esperanza (...) podemos apostar a crear un ambiente, un lugar de paz, a fortalecerla, nuestro compromiso en acompañar a las víctimas de la violencia”, refirió.Asimismo, el Obispo de Irapuato indicó que posterior al encuentro diocesano con 10 representantes de cada parroquia y movimiento eclesial el próximo martes, continuarán con otros encuentros durante octubre y noviembre con reuniones de decanato, para llegar a febrero del 2019 más fortalecidos.