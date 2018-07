Signos vitales

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Hay signos en la vida. A una edad avanzada los cuerpos ya reclaman derechos de la paz situando su atención hacia espacios de apariencias bucólicas, quietas, coloridas y fragantes. Y, claro, en un universo donde todo se juzga dinámico y mutante, suele haber abstracciones de añejos sentimientos que forjados enfrente de un lindo cielo azul quedaron siempre impresos en el recuerdo enorme de lo primaveral. Pero siglos, años, meses y días devoran calendarios y anteponen batallas de signos zodiacales sobre aquellas memorias de personas que sueñan. Así, seres vivientes del lugar que se mora observan, con diferentes dejos de tristeza, invasiones ociosas de esas nubes informes que bordan sin permiso a las infinitudes -antes llamadas “éter”- hasta ver cómo llega el barullo a lo triste de lo crepuscular.Otro signo lo forman los prados. Ver nacer las orquídeas, los nardos y las rosas, son regalos de la naturaleza de personas que atienden los vergeles. No importa en demasía cómo el jardín se forme: por siembra, con el polen o con vientos alisios que en aéreas corrientes de semillas disponen. ¡Vaya forma perfecta de tener un contacto con un símil viviente para todo mortal! Sembrar, emerger, crecer, florecer y hasta el fin, fenecer. Pero bueno, los tiempos, sin parar, nunca pasan en balde y llegan a limitar hasta el noble trabajo de los cultivadores. Y así, quedan al paso los lóbregos eriales donde glorias botánicas se hundieron bajo el soterro sordo de las profundidades.Y mire usted, estimado lector, el dejar de aprender también en muchos casos lleva hasta la más siniestra y oscura soledad… otro signo vital. Claro que hay una infinidad de motivos para generar pasividad ante el conocimiento: debilidad de los órganos sensoriales, fin de la vida activa, absurda conciencia del mucho saber, descalificación de nuevos usos y costumbres o declararse, simplemente, un apostata decidido a no continuar en el barullo del juego de la vida. Bien apareció, entre los mensajes que se mandan en la fugaz atmósfera del internet, lo siguiente: “hay que inyectarse cada día de fantasía para no morir de realidad”.Un último punto por tratar en éste más que breve espacio, tiene que ver con las olas del mar que se dice que mueren en la playa, cosa no verdaderamente cierta. Las ondas, regresando, viajan en un hondo reverso de barrancos marinos que bien pueden llegar a ser continentales. Allá su vida abandona las crestas espumosas para llegar a un punto de sosiego en esa eternidad muy líquida del mar.Comentarios a: [email protected]