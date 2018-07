Álvar defiende reparto de mochilas como programa clave para prevenir la violencia

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Sin trastabillar, el secretario de Seguridad del Estado, Álvar Cabeza de Vaca defendió el reparto de mochilas como programa clave para prevenir la violencia.La diputada del partido Verde, Beatriz Manrique, tomó parte en la glosa del Sexto Informe del gobernador Miguel Márquez Márquez, el pasado 21 de marzo.Beatriz dirigió una de sus tres preguntas al gasto en mochilas del presupuesto del programa “Actuar es Prevenir”.En el 2017 se repartieron en tres mil escuelas.En tres años suman siete mil 208 escuelas, consigna la Secretaría de Educación.El costo de las mochilas, hasta ahora, según los dos primeros contratos pagados asciende a 160 millones de pesos. La tercera compra por 46 millones es un misterio porque la Secretaría de Finanzas a través del subsecretario Isidro Macías Barrón, responde a am con evasivas, preguntas o promesas.Las dos primeras compras consumieron todo el presupuesto del programa contra el delito.La compra de 2017, afirmó el Secretario de Seguridad, fueron 100 millones de pesos, “sí, en mochilas”, reiteró ante diputados presentes en la glosa.Antes de hacer la pregunta directa sobre las mochilas, Beatriz Manrique dijo:según resultados de la encuesta Perfil Educativo de los Menores Infractores en Guanajuato.En respuesta, el Secretario dijo que no hay correlación directa de los programas con la no comisión del delito,