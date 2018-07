El Presidencialismo, padre y destructor del PRI

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

El PRI vive una de sus peores crisis existenciales: sin aceptación, desarticulado, sin rumbo ni liderazgo. El 1° de julio del 2018, quedará inscrito en los anales de la Historia la debacle electoral sufrida por el viejo Revolucionario. Probablemente, nunca más pueda regresar a sus glorias de antaño, aquel partido hegemónico, fuerte y vigoroso en el poder; tampoco se advierte, por la bruma del camino, su regreso a la Presidencia de la República, su futuro es impredecible.Los electores solo le dieron 8 diputados federales y 13 senadores de mayoría, asignándole así la más exigua representación legislativa de su historia. Pasó de ser el partido gobernante, a un quinto lugar con relación al número de curules; no ganó ni una gubernatura, ningún congreso estatal y en Guanajuato tácitamente desaparece, al igual que en otros estados y municipios.René Juárez, presidente nacional del Revolucionario, dice que fue un error jugarla con un candidato externo. “La falta de democracia interna y la elección de candidatos ajenos a las bases llevaron al PRI a la crisis donde se encuentra.” Es importante considerar que, si los candidatos nacen en Los Pinos y no de la militancia y del pueblo, está claro que no tendrán el apoyo y simpatía de los ciudadanos y estarán condenados a fracasar.Meade podía haber sido un extraordinario presidente, probablemente el más preparado de los candidatos, pero nunca conectó con el elector; su discurso no lograba emocionar, su lenguaje era apropiado para la Secretaría de Hacienda, no para las plazas y el pueblo. Meade nunca se había probado electoralmente, tampoco el presidente del partido, Enrique Ochoa; eran dos neófitos en campaña. Entonces, era de pensarse que no estaba hecho para las multitudes, ni para llegar al alma de los mexicanos.Pero para entender la crónica de un colapso anunciado, es necesario darle contexto al texto y echar una mirada en retrospectiva al PRI, sus orígenes y servidumbres: nació de la voluntad presidencial de Plutarco Elías Calles, justo al morir asesinado el último gran caudillo de la Revolución Mexicana, el General Álvaro Obregón. Fue precisamente con la sangre del caudillo que se amasó el barro con el que Calles empezó a dar forma al PNR. Si Obregón había sido el General sin derrotas, el PNR sería el partido sin derrotas.Otro general y presidente terminaría de darle la forma: el General Lázaro Cárdenas. Del agrarismo cardenista salió el Partido de la Revolución Mexicana, un partido de masas, de piel morena, con sudor campesino y disciplina de cuartel. Finalmente, otro presidente también General, Manuel Ávila Camacho, le quitaría al PRM el uniforme militar y lo dejaría como un mito enteramente civil. Casi al final del periodo avilacamachista, el 18 de enero de 1946, el PRM se transformó por voluntad presidencial en PRI y empujó a su primer candidato presidencial civil: el abogado veracruzano Miguel Alemán Valdés. Los que siguieron serían “los años dorados del Partido”.Pero si el mito priista fue criatura del presidencialismo, también el presidencialismo lo llevaría a su fin. La brutalidad de Gustavo Díaz Ordaz en 1968 y la ineptitud de todos y cada uno de quienes sucedieron a Díaz Ordaz desgastaron al presidencialismo al punto de hacer necesario que, para sobrevivir, ese presidencialismo requeriría que junto al PRI se montara otro apoyo: el del PAN.Esto ocurrió cuando al candidato Carlos Salinas no le alcanzaba la legitimidad electoral, con la “caída del sistema,” éste tuvo que echar mano del PAN para sustentar su ascenso al poder. Con Salinas, un tecnócrata, se relegó a la clase política, la invencibilidad del PRI era una quimera y había que pagarle al PAN, con concertacesiones, el apoyo que le había brindado para legitimarse como Presidente de México. Guanajuato, un estado conservador, muy católico, con el simbólico monumento a Cristo Rey, fue parte de esas negociaciones cupulares, así llegó Carlos Medina a la gubernatura, por decisión de Carlos Salinas de Gortari y no mediante el voto de los guanajuatenses.Nadie imaginó la trascendencia y el significado del discurso político del Presidente, Carlos Salinas de Gortari, pronunciado en aquel aniversario del PRI en el que le arrebató su doctrina del “Nacionalismo Revolucionario,” sustituyéndosela por “el Neoliberalismo social.” Para llevar adelante su proyecto “contra revolucionario”, Carlos Salinas decidió enterrar a la Revolución Mexicana, relegar a la clase política, acabar con el movimiento obrero - campesino, reformar la Constitución, desmitificar a los santones de la estatuaria mexicana y privatizar el ejido; para esto, era necesario debilitar al PRI, al punto de inanición, para evitar su feroz resistencia a los cambios.Fue de la presidencia sin límites de donde surgió el partido mitológico, y fue también desde ahí que se han cometido hirientes agravios contra los mexicanos: frivolidades, excesos, corruptelas e ineficiencias, que tuvo que pagar el viejo Revolucionario con su existencia. El PRI y el presidencialismo se amasaron en uno y solos no sobrevivirían. En algún momento, Salinas quiso liquidar al PRI y fundar otro partido con el nombre de Solidaridad, respaldado en el gigantesco programa que manejaba Colosio cuando era secretario de Desarrollo Social.Los gobiernos democráticos del mundo le toleraban a México lo que llamaba la “dictadura perfecta,” porque había control y tranquilidad social. Pero la guerra de Chiapas, el asesinato de Colosio, el del presidente del PRI, Ruiz Massieu, y el asesinato del Cardenal, mostraron la incapacidad del partido, su agotamiento y falta de respuesta para una sociedad dinámica que lo había rebasado. Éste debía de ser garante de paz y estabilidad social y ya no lo era. Los mercados financieros exigieron la alternancia en el poder para que los mexicanos, con su voto, pudiesen premiar o castigar a los malos gobiernos.Así las cosas, el presidente Ernesto Zedillo, otro tecnócrata, enemigo del Nacionalismo Revolucionario, tomó “la sana distancia de su partido”. Anunciaba metafóricamente el fin de una era, el final del PRI: un partido sin el Presidente, sin jóvenes, sin tierras que repartir ni campesinos que controlar, sin doctrina que predicar y con esa “sana distancia,” que su Presidente marcó, hizo tambalear al gigante, y finalmente cayó el 2 de julio del año 2000, día negro en su historia.Con el Gobierno de Peña Nieto ya asomaban barruntos, cuando Beltrones anticipaba la debacle: “el poder desgasta, pero lo que más desgasta es no poder:” se perdieron 7 de 12 gubernaturas; Beltrones renunció a la dirigencia y dijo a su salida que “el PRI estaba obligado a escuchar la voz y reclamos de los ciudadanos, que exigen mejores gobiernos y combate a la corrupción e impunidad, donde quiera que ésta se encuentre;” con ésta última frase lapidaria se refería a la Presidencia de la República. Continúa Beltrones: “El PRI está pagando el costo de la impunidad y de la corrupción de los malos gobiernos.”En ese contexto, se da el fatal ocaso del PRI. En síntesis: Los pecados capitales del Presidencialismo los pagó el Revolucionario. El Presidencialismo fue padre y destructor del PRI. Éste cumplió con su misión histórica de transmitir pacíficamente el poder. Actualmente, agonizante el PRI y el resquebrajamiento del PAN, sus purgas y luchas intestinas, Morena, será el partido hegemónico, sustituto del PRI: un partido del Presidente para el Presidente, para la continuidad y preservación del Presidencialismo a ultranza.P.D. Fue muy aplaudida la decisión de invitar a Luis Ernesto Ayala para fungir como Secretario de Gobierno. Éste goza de un buen prestigio ganado debido a su limpia trayectoria; se le reconoce su disposición para escuchar, resolver y conciliar, virtudes necesarias en el ejercicio de la política. Enhorabuena.