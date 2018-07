La Olla: ‘El virrey’ de AMLO

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Mauricio Hernández Núñez, abogado leonés de 41 años, morenista de cepa, será la puerta en Guanajuato con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y todito su Gobierno.Suena muy poderoso, y no hay duda que lo será, aunque él le resta glamour al cargo. La sola pretensión de cortar de tajo con un numeroso directorio de delegados federales y concentrar el mando en un Coordinador Estatal de Programas de Desarrollo, es medida radical que sobre la marcha evaluaremos.Va a reportar directamente al Presidente de México, sin atajos en la burocracia del poder público.“Virreyes”, “vicegobernadores”, ya les llaman así en la comentocracia de la política nacional. Y es que, aunque se anuncia como un cargo administrativo, también lo será evidentemente de corte político.Los reportes nos dicen que en el estado de Guanajuato hay al menos 55 delegaciones federales a través de las cuales se ejercieron el año pasado aproximadamente $70 mil millones, es decir, nada mal frente al Presupuesto de Egresos de Guanajuato que este año está inicialmente en $81 mil millones (aunque ya sabemos que terminarán ejerciendo más de un 10% de eso por ingresos extras no etiquetados).Si repasamos los 32 nombramientos, son personas de toda la confianza de AMLO, ‘morenos puros’ en la gran mayoría, e incluso excandidatos a gobernadores como en Estado de México o Jalisco.En el caso de Guanajuato no se aprecia el cargo para ser una plataforma de despegue político, o un “gobernador en potencia”, en todo caso se hubiera nombrado al pasado candidato a góber, Ricardo Sheffield Padilla.AMLO apuesta por un perfil menos mediático y protagónico, pero muy leal y que espera efectivo.Mauricio, de familia zapatera, egresado de la Prepa Oficial Nocturna de León, se fue a estudiar a la Ciudad de México y allá se quedó para hacer su carrera política siempre de lado de la izquierda. Mantiene vínculos familiares y de amistad en tierra leonesa, pero no tiene peso político local.Su actual papel como Secretario de Formación Política del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, nos revela la importancia que tiene en la estructura orgánica del partido, mismo que conoce como pocos.Los Coordinadores Estatales, como Mauricio, tienen una experiencia en la organización política, lo que implica una doble tarea: por un lado la de cumplir con la prometida austeridad y eficacia en el gasto público federal en los estados, y por otra la de ganar terreno con las estructuras político-electorales.En resumen: sumar bonos y simpatías para Morena y sorprender en Guanajuato en las elecciones 2021.Las delegaciones federales permanencen hoy bajo el control, en su mayoría, de militantes priístas. Previo a la elección se realizaron ajustes en varias de ellas (Sedesol, Sagarpa, ISSSTE), que se atribuyeron a las presiones del candidato a gobernador, Gerardo Sánchez, que según para fortalecerse en campaña.Con el PRI, y el PAN también, muchas de esas delegaciones fueron el refugio para la chamba de militantes o simpatizantes, una buena parte de delegados y sus equipos sin el perfil para los cargos. Muchas de las delegaciones duplican funciones con sus dependencias ‘espejo’ a nivel estatal, otras operan con atribuciones y recursos muy limitados, y otras más simplemente ni sabemos qué hacen.Por eso nadie ‘brincó’ con el anuncio de que las delegaciones federales desaparecieran.Pero no es tan sencillo como decir adiós a todos y ya llegó el ‘súper Coordinador’. Aunque nos digan que el personal operativo de base no se toca, sino únicamente los mandos medios y superiores, la reestructura completa en la Administración Pública Federal va a implicar tejer fino, muuuy fino.Buen número de delegaciones pueden operar bajo el mando de sus oficinas centrales, y no pasa nada. Pero hay otras que ocupan de un perfil técnico de tiempo completo que supervise todas las tareas, de entrada las responsables de la Seguridad: Policía Federal, PGR, CISEN, deben de tener su mando local. Lo mismo el IMSS o el ISSSTE donde las respuestas deben ser al momento, la salud está en juego.Hay que esperar también cómo operarán las de más presupuesto como la Sagarpa, Sedesol o Prospera.Hoy todavía no está claro cuántas plazas y ahorro representará el recorte en Guanajuato.Mauricio, ni ningún Coordinador, puede estar en todo ni saberlo todo. Al final será cada Secretaría de Estado la que responda por el éxito de sus programas en Guanajuato, pero el leonés debe ejercer un liderazgo para reportar lo que funciona y lo que no, pero sin chocar con el gabinete. Es todo un reto.P.D: El que anda calladito, sin hacer olas, es Ricardo Sheffield. No será Director General de Infonavit ni Coordinador Estatal, pero recién sostuvo una encerrona con AMLO y seguro algo ‘cocina’.P.D 2: En Morena también viene la grilla por la renovación de la dirigencia estatal. Hay dos marcados grupos al interior: los afines a Ricardo Monreal y los de Leonel Godoy. Los primeros tuvieron ayer en Salamanca una reunión con candidatos para agradecerles su trabajo. Ahí estuvieron la acaldesa electa, Beatriz Hernández; el expriísta Miguel Ángel Chico; el expanista de Silao, Carlos García, y casi todos.Malú Mícher estaba en la Ciudad de México. Y Ricardo Sheffield y Antares Vázquez son “leonelistas”.¡Ah!, se me olvidaba, pues le cuento que otra vez apareció ayer en Salamanca, con Morena, Aurelio “Chachis” Martínez, el exregidor y exdirigente del PRI leonés que quiso ser candidato a la Alcaldía.Luego de la sanción administrativa interpuesta por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato y la vergüenza para el presidente de SAPAL, Pedro González, lo que sigue es el adiós.El segundo periodo del Presidente del Consejo de SAPAL termina hasta marzo, él se resistía a irse antes pese a que más de uno, incluido el alcalde interino Luis Ernesto Ayala, le insinuara que era momento de dar un paso al costado. La sanción lo arrincona, o se va o se arriesga a que le den las gracias.El propio Reglamento Interno del SAPAL establece las causales por las cuales los Consejeros propietarios o suplentes del Consejo Directivo podrán ser removidos por el Ayuntamiento.Un párrafo del artículo 31 dice textual: “En caso de faltas graves por parte de los Consejeros, el Consejo Directivo tendrá atribuciones para tomar las medidas provisionales para salvaguardar los intereses del SAPAL, ello de conformidad con la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Guanajuato y sus Municipios.“Una vez que se actualice cualquiera de los supuestos antes referidos, el Consejo Directivo integrará el expediente respectivo con las pruebas pertinentes con el objetivo de notificar al Consejero de qué se trata y al H. Ayunamiento, para el efecto de que este último determine la remoción”.La suspensión por cinco meses, por incurrir en un conflicto de intereses al autorizar la construcción de una planta tratadora en Los Jacales, donde el Presidente del Consejo tiene propiedades, podría ser esa razón.Aunque dicha sanción aún es impugnable, y es efectiva hasta en tanto el fallo emitido por la Sala cause ejecutoria. Así que Pedro puede él solo despedirse o resistirse, pelear la suspensión en el Tribunal, y patalear para no irse.Si se va, el mando de SAPAL lo podría tomar -por lo pronto- el secretario del Consejo, Roberto González Martínez, dirigente en León de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra). Pero a esa grilla todavía le queda cuerda y de eso tendremos noticias en los siguientes días. Atentos.El veto del gobernador Miguel Márquez a la reforma al Código Civil, mejor conocida como la “ley de mantenidos”, es un golpe a la soberbia de Acción Nacional como mayoría en el Congreso Local.Más allá de los argumentos técnico-jurídicos que hay a favor y en contra, el proceso en que fue aprobada la reforma, que terminó en la pocas veces vista facultad de veto del Ejecutivo, debiera ser lección a que la mayoría panista en el Congreso del Estado la pensará dos veces antes de imponerse.En la sesión ordinaria en que se sometió a votación dicha reforma, la coordinadora de la bancada PVEM Beatriz Manrique, quien podrá ser de sus simpatías o no, pero experiencia legislativa la tiene, los retó a debatir la propuesta en Tribuna, que para eso está sobra decirlo, pero nadie le respondió.Con sus argumentos convenció al resto de la oposición pero por 16 votos contra 18 azules, lo votaron. Vamos, ni siquiera el diputado promovente, Ismael Sánchez Hernández, se subió para defender su iniciativa.Se canceló pues todo debate, ya ni siquiera por disimular ser un Parlamento serio. Eso es lo grave.De inmediato hubo voces en contra de la reforma y solicitando al Gobernador ejercer el veto, como la del presidente del Consejo Coordinador Empresarial de León, José Arturo Sánchez. También a favor como Marcelino Trejo, presidente del Colegio de Abogados de León, quien no le vio ningún riesgo.Fue el mismo gobernador Márquez quien no tardó en manifestar sus dudas sobre lo aprobado. Ayer le confirmó su postura respetuosa al Legislativo: simplemente no es una reforma necesaria, punto.El Gobernador, aunque ya sabía el sentido de su decisión, decidió comunicar a la opinión pública sobre el veto hasta las 11:50 de la noche. Pero ya desde pasadas las 9 p.m. el Poder Legislativo en general y el Grupo Parlamentario del PAN en lo particular, enviaron su postura.En más del “mundo al revés” el jueves el gobernador electo, Diego Sinhue Rodríguez, presentó la titular de una Secretaría, la de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial, que aún ni siquiera existe.Hay que recordar además que esa reforma se aprobó cuando varios suplentes ocupaban la silla. Por ejemplo Ismael ya hoy no está, pues el titular de la posición, el médico Éctor Jaime Ramírez Barba, regresó. Por cierto ambos volvieron a hacer fórmula para ganar el distrito electoral federal 5.El PAN será, una vez más, mayoría la próxima Legislatura con figuras de experiencia, como los leoneses Libia García, Alejandra Gutiérrez, Miguel Salim; la irapuatense Lorena Alfaro; y el de Cortazar, Jesús Oviedo, de entre los que podría salir su coordinador de bancada. Lo que está a prueba es, si veremos a los azules que jueguen como un Poder distinto que son o como una extensión más del Ejecutivo.La última vez que se vetó una reforma en Guanajuato fue con el gobernador Juan Carlos Romero Hicks, se refería a la solución de los límites entre los municipios de San Francisco del Rincón y Purísima del Rincón y Moroleón-Uriangato. Alcaldes como el de Purísima (que era Miguel Márquez) pusieron el grito en el cielo con la delimitación que el Congreso resolvió y el Góber no quiso broncas.Mañana regresa Héctor López Santillana a Palacio, y tiene boleto hasta el 9 de octubre de 2021.Luis Ernesto Ayala termina hoy domingo 15 su interinato de tres meses. Ya no seguirá como Síndico tampoco, entre martes y miércoles habrá una sesión extraordinaria en la que pedirá otra licencia por tiempo indefinido y dejará nuevamente a su suplente, el empresario zapatero David González Flores.Ayala Torres fue anunciado ya como próximo Secretario de Gobierno en la Administración de Diego Sinhue Rodríguez a partir del 26 de septiembre. Pero se tomará desde ahora pues también le encomendaron encabezar los trabajos de la transición a los que se enfocará de tiempo completo.El panista mantuvo hasta el último viernes por la noche sus recorridos nocturnos con la Policía. Anduvo con su chaleco en los operativos de los tres niveles de gobierno en la colonia Chapalita.Como mano derecha de Diego Sinhue mucha chamba tendrá para lograr lo que aquí en León no se pudo, un “golpe de timón” en una estrategia de Seguridad que logre reducir los delitos y la violencia.El panista toma un “tercer aire” en la política. A la voluntad ocupará agregar una dosis de imaginación.