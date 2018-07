Prontismo en la política nacional

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

1971: luego de la VI asamblea acional del PRI, Daniel Cosío Villegas comentó: “Dudo que en la realidad se produzcan los cambios exaltados”.Para suceder a Luis Echeverría en la Presidencia de la República, se enfilaron siete aspirantes que hicieron su labor, trabajaron el surco con sus amigos y patidarios, hasta tendieron puentes con los pocos o muchos enemigos o competidores que tenían a la vista.A la hora buena, cuando fue “destapado” José López Portillo, (que dijo prontamente: “llámenme Pepe”), segundos antes de que se presentaran los matraqueros o se diera la cargada de los llamados “búfalos” (que a cuantos se ponían enfrente atropellaban) apareció una mujer chaparrita, regordeta, frisando ya los setenta años, con una comitiva de cuarenta damas y caballeros que a grito pelón y con sonajas coreaban el nombre del triunfador.Lo sobresaliente no era eso, sino que llevaban puestas, sobre su ropa ordinaria, playeras con el nombre del titular de Hacienda. Los comunicadores ya presentes especularon el hecho y supusieron que los asistentes de Jolopo de antemano tenían todo preparado, lo cual se antojaba lógico y que habían contratado esa “parvada” para darle color al momento.Llegó la parafernalia y se hizo el tumulto, mas uno de los periodistas, picado por la curiosidad, le preguntó a la matrona aquello de las playeras. “Señor -respondió- fue la cosa más simple del mundo. Yo vendo billetes de Lotería Nacional, este es mi grupo y mandé hacer cincuenta playeras con el nombre de cada uno de los aspirantes, cuando supimos del que se llevó el premio mayor corrimos a vestirnos y aplaudir. Les ganamos a todos...” presumió eufórica.Esa es y ha sido en este País la reina del llamado oportunismo, lo único malo fue que su nombre quedó en el anonimato.A este propósito, mis estimados lectores, me interesaría saber cuál es la diferencia del prontismo de ayer al de ahora.Se apresuran propios y no tan propios a saludar a AMLO, comprometerse con él, dándole a entender que lo anterior, cuando lo consideraban un peligro, fue fuego de artificio al calor de la lucha por el sitial. Hoy, se ve, se siente, la coincidencia está presente y se toman la foto para que se borren los dichos e imágenes del reciente pasado. Borrón y cuenta nueva, dan a entender.Mucho de lo que ocurre es entendible ya que debemos recordar que al final de la contienda esas “armas” verbales deben guardarse y entrar a la etapa del entendimiento y los ajustes de las propuestas, cierto; pero lo que se aprecia ahora es que el electo dice, desde ya, en todos los tonos y a los diversos sectores, lo que quiere, piensa y va a realizar. Su capacidad de escucha esta bloqueada, es nula. Eso es grave y los prontistas no lo advierten, se dejan manipular por los operadores del Peje, que con un gran tino promueven citas, encuentros, con la pretensión de que nadie o sea ningún sector se les escape.Es más: no pocos que fueros candidatos de Morena, ganadores o perdedores ahora, como en Guanajuato, han tomado una nueva posición para censurar, como si fueran parte ya del futuro poder, a los gobernantes en ejercicio o por entrar. Sí, la política nunca se acaba, pero una cosa es su ejercicio y otra, muy distinta, llenarles de piedras el camino a cuantos deben ejercer legítimamente un cargo.Los hijos de Morena quieren avasallar, dominar y someter. De eso no se han percatado muchos líderes de ciertos sectores. Ya agachan la frente cuando aún aceptando la realidad debieran meditar, luego de meter la cabeza en balde de agua no fría sino helada: López Obrador no va a tener contrapesos en los otros poderes, menos en el legislativo cuya mayoría será apabullante, de donde la sociedad civil, organismos empresariales, grupos no gubernamentales deben ser, en el futuro que ya está aquí, los frenos y equilibrios de un autoritarismo no de regreso supuesto que nunca se ha ido, pero que hoy se fortalece con un voto mayoritario.Está muy claro que hay quienes le dan al electo un trato de mandatario como si estuviera ya en ejercicio. Comen ansias en un afán grotesco para que los oiga y vea. Entregan la primogenitura ya; pero en foma gratuita, sin medir consecuncias de tal docilidad.El tiempo, es seguro, como a los gatitos, les abrirá los ojos. ¡Ojalá no sea tarde!.A propósito del “destape” de quien luego se propondría como un perro para defender el peso, he de consignar que Mario Moya Palencia, también aspirante a la silla y titular en Gobernación, ese día se quedó solo en el palacio de Cobián. En Bucareli apenas se oían los motores de autos y camiones. Uno de los amigos íntimos del desolado personaje, Carlos Hidalgo Cortés, llegó a visitarlo, no encontró ni al ujier que abriera las puertas. Moya estaba atrás de su escritorio, abatido, con una tasa de té al frente. Comentó casi musitando y resistiéndose para ir a darle los parabienes al vencedor: “muchos suponen que aplaudir al que gana, es necesidad de sobrevivencia. Se equivocan, porque el mexicano en general es el que constituye el poder que ha de servir a todos sin distinción alguna”. Me confesó tal episodio Carlos, con el agregado que al decir eso Mario, se puso las manos en el rostro como ocultándose de sí mismo.¿Qué piensan ustedes del prontismo en nuestra realidad política actual, mis fieles lectores?