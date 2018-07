Super Secretaría Ambiental

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Reconozcamos que el Partido Verde tuvo el acierto de insistir y necear y presionar por años para que se creara una Secretaría de Medio Ambiente, para reunir en una sola a las áreas que atienden la problemática ambiental. De acuerdo al programa de gobierno del nuevo Gobernador, se creará esta dependencia para este terruño que tanto amamos.A los “verdes” hay que agradecerles que pesar de no ser aprobada hace años por el PAN, se ve ahora culminada su propuesta. Nacerá la Secretaría de Medio Ambiente de Guanajuato y parece que reunirá a todos los recursos humanos y financieros y materiales relacionados con el medio ambiente.Esta “super secretaría” será resultado de la fusión de la PAOT (antes Procuraduría Ambiental) y del Instituto de Ecología y seguramente de otras áreas de gobierno relativas al desarrollo urbano y a la obra pública. Tendrá nuevas atribuciones y es de esperar, que, al hacer sinergia entre éstas áreas, pueda dar mejores resultados.AMLO ha tenido numerosos aciertos, pero uno de ellos ha sido la designación anticipada de académicos especialistas con amplia aceptación en sus ámbitos de competencia; no políticos de partido, sino técnicos innovadores; mexicanas(o) cuyos currículums están llenos de logros académicos y de liderazgo social. Aunque los funcionarios públicos no lo hacen todo, ha sido la capacidad de AMLO de identificar a los mejores líderes lo que le ha ganado tanta empatía social con sus nombramientos. Su éxito ha consistido en pensar y decidir con el sentido más común escuchando a la gente, a las mayorías, esto es, pensar primero el bien mayor.Coincidí siempre con la idea del Verde; para super problemas una super secretaría. Sabemos que la problemática ambiental en el Bajío es grave. La responsabilidad de atenderla no es solo del gobierno, también lo es de empresas y de la sociedad. Se trata de resolverla con un enorme conocimiento del problema y priorizando la inversión social en los mejores proyectos en energía, suelo, agua y residuos. Se trata de aplicar las leyes creando una enorme causa que convoque a la gente a participar y cuando se trate de ello, a aplicar castigos cuando no se cumpla.Participé como otras y otros, en la construcción del programa de gobierno de varios gobernadores y ahora de Diego Sinhue, en temas como medio ambiente, pues siempre asisto con gusto cuando las fuerzas políticas o cámaras empresariales convocan para juntar ideas y propuestas. Esta vez construimos un diagnóstico, pero identificamos las líneas estratégicas y los posibles proyectos transversales para mejorar la casa común. Incentivos fiscales, penas a infractores, proceso de MIAS, mapas de riesgo y de energías renovables, participación ciudadana en mejoras a la legislación, proyectos de desarrollo tecnológico, becas a estudiantes de medio ambiente y energía y cuántas ideas más deseábamos los participantes, fuesen tomadas en cuenta para hacerse realidad.Considero que hay numerosos desafíos para la Super Secretaría: unos externos y otros internos; hacia afuera, es lograr los consensos para convocar a la gente y tener credibilidad. Las estrategias que deberá tener esta Dependencia estatal para asegurar su éxito, serán: el perfil técnico de su Secretaria(o) y el reconocimiento entre los actores claves de esta querida tierra, pues necesitará aceptación social; la interlocución con las esferas federales de Morena; la priorización presupuestal en su misión; priorizar funciones como: planear, diseñar, promover, dictaminar, sobre las políticas públicas; el enfoque correctivo para infractores; la capacidad de comunicar a la sociedad problemas y soluciones; la operación de un Consejo Deliberativo (no consultivo pues terminamos justificando decisiones de los funcionarios) que permita escuchar todas las voces.Hacia adentro, la reorganización que tenga para poder incrustar todas las áreas de gobierno que participarán en la “super secretaría”; la coordinación en una sola Dependencia de áreas que antes no tenían sinergia; la capacidad de reunir en proyectos transversales el quehacer presupuestal; en aprovechar el talento de funcionarios y técnicos que han acumulado experiencia por décadas en el gobierno estatal.Recojo hoy opiniones de numerosos académicos, activistas del medio ambiente y líderes de opinión de nuestro terruño: el medio ambiente es tan importante que debería ser una prioridad de las políticas públicas y que miran con escepticismo todavía la creación de esta Dependencia. Es nuestra casa, la morada común la que tiene agotados sus mantos freáticos, la que tiene total dependencia de energías convencionales, la que padece contingencias ambientales, la que perdió ya el 60% de su biomasa forestal, la que carece de fideicomisos para ahorradores, la que no recicla por carecer de incentivos y de cultura, la que forma con esperanza a jóvenes biólogos, químicos ambientales, ecoturistas, ingenieros en energía, así como masters y doctores en medio ambiente.Poblano de nacimiento y leonés desde hace 30 años, amo esta tierra y me duele el malestar de nuestro ecosistema. Conozco bien los pasivos ambientales, nuestras montañas de cromo, la contaminación con esas aguas azules de nuestras tenerías; conozco el olor de la piel y el zapato, ubico los aires grises de las ladrilleras, asisto a las convocatorias sin respuesta para formar a jóvenes. He formado con ilusión a casi todos los especialistas TSU, ingenieros, masters y doctores en medio ambiente que contribuyen a la mejora. Pero también me duelen ideas como el City Park en León y el enorme impacto ambiental que tendremos pronto; veo el avance urbano voraz a nuestro tinaco: la Sierra de Lobos.6 años son pocos para la República Azul (le llamo así a nuestro nuevo gobierno, caso único en México votando preponderantemente por el PAN) para que nuestros ecosistemas mejoren. Les convoco queridos amigos y colegas utópicos de las enormes causas ambientales a que mantengamos las redes de colaboración, a que en los medios de comunicación hagamos siempre contrapesos a la autoridad, a que sigamos formando a más niños y jóvenes, a que nos exijamos más como personas y comunidad. Vengo de luchas y proyectos en espacios ciudadanos donde se denuncia, pero también se propone, allí donde la gente expresa el dolor por las agresiones a la Madre Tierra y ahora, como con AMLO, apechugo apoyando esta iniciativa de crear la Super Secretaría Ambiental.