Un hombre enigmático

Lo conocí en 1977 pocos días antes de mi cumpleaños 26, en el mes de mayo; iba acompañado de una señora notoriamente más joven que él; vestido con traje negro, camisa blanca y corbata negra, impecable y deslumbrantemente pulcro; caminaba con dificultad apoyado en un aparato ortopédico con una especie de dos bastones adosados a sus manos, hasta sus codos; y al ver sus zapatos se notaba que eran especiales con una adecuación metálica que abarcaba en arco por separado ambos pies.Preguntó por mí en la oficina de Personal a Lista de Raya y el señor Pacheco, mi auxiliar, fue a avisarme, pero yo los estaba viendo a pocos metros de distancia y le permití se acercaran a mi escritorio. Allí de pie, ellos, porque no tenía sillas para atención, hacía tuviera que levantarme para atender a quienes solicitaban mi orientación.-A sus órdenes- dije a los visitantes; se presentó como Doctor Alfonso Durán H., con nombramiento de Investigador del Patrimonio Cultural Religioso de la Nación; esa plaza correspondía a la Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas; el cargo que entonces ocupaba su servidor era el de Jefe del Departamento de Personal a Lista de Raya, de la Dirección General de Recursos Humanos, de la Oficialía Mayor de esa Secretaría; tenía aproximadamente diecisiete mil empleados la nómina a mi cargo.Como en aquel entonces las plazas fijas tardaban mucho en tramitar los pagos, pues todas las Secretarías de Estado tenían que acudir a la Dirección General de Pagos de la Secretaría de Hacienda para tramitarlos, porque allí se concentraba todo, pues cualquier nombramiento tardaba para que el personal cobrara de seis a siete meses. Mientras, muchas personas vivían materialmente “de prestado” o como podían.Excepcionalmente a los más influyentes, mientras llegaba su pago-cheque de Hacienda, les autorizaban un contrato temporal de seis meses por lista de raya para que cobraran rápido una parte y luego la retornaran al llegar su pago concentrado retroactivo. El del Dr. Alfonso Durán era uno de esos casos.-Enviaron a esta oficina un contrato temporal mío- dijo -y quiero saber cuándo podré cobrar señor licenciado Paulino-. Por primera vez escuché su aguda voz y su expresión en extremo cuidadosamente educada y respetuosa. Su mirada fija, incisiva, sus ojos negros con una apariencia de estar muy juntos debido a su afilada nariz y a su blanquísima tez que le daban profundidad. Continuó explicando su necesidad de cobrar lo más pronto posible pues no tenía recursos económicos para subsistir el siguiente mes; revisamos su contrato y dí instrucciones para que lo incluyeran en la siguiente quincena y cobrara de inmediato. Se retiró muy agradecido en compañía de quien dijo ser su esposa; de baja estatura, de piel muy morena que contrastaba con la de él, con una sonrisa permanente y con una notoria timidez y prudencia de no intervenir en el asunto.No recuerdo si transcurrió un mes o poco menos, cuando volvió a presentarse el Dr. Durán, de quien era fácil acordarse, pues usaba el mismo tipo de indumentaria y los inconfundibles bastones para apoyar el movimiento de sus piernas; antes de que se anunciara lo alcancé de frente y lo saludé por su nombre y le pregunté qué se le ofrecía; me dijo -qué buena memoria, vine a informarle y agradecerle que ya estoy cobrando con normalidad- le contesté que no era necesario, pero sin dejarme continuar me dijo -vine a invitarlo a comer porque me cayó usted muy bien, para este próximo sábado lo espero a las 14:30 horas en esta dirección- y me entregó una tarjeta -puede llevar a quien usted quiera- concluyó.Invité a mi hermano Francisco y fuimos al departamento donde vivía el Dr. Durán, en Tlatelolco, en uno de los edificios de los grandes, frente a la plaza de las Tres Culturas, cruzando el ahora Eje Central, antes San Juan de Letrán.En el quinto piso, tenía una vista panorámica; era muy amplio, con tres recámaras, sala, comedor y una pequeña área extra de estancia, cocina, cuarto de servicio; todo en parquet de madera. Pero lo increíble de esa primera visita fue el contenido y todos los objetos decorativos. Un verdadero museo en pequeño.Paso a describirlo: Lo primero que nos mostró con mucho orgullo, como lo más valioso y apreciado fue la máscara mortuoria del presidente Benito Juárez, tomada el 18 de julio de 1872, el día de su muerte en Palacio Nacional; estaba sobre una base de madera cubierta con la Bandera Nacional y sobre ella la réplica de la Máscara de Bronce del Benemérito: nos expuso que solo había tres, que una estaba en el Museo Nacional de Historia, otra en un recinto especial en Palacio Nacional (y que en la actualidad se encuentra en el Museo de Sitio Casa Juárez en Oaxaca, Oax.) y la que poseía; omitió explicarnos cómo llegó a sus manos.En las paredes tenía una colección de retablos muy bellos de los siglos XVI, XVII y XVIII, muy afiligranados en oro, sobrecargados, con la Virgen de Dolores, San Francisco, San Antonio, Ángeles y nos explicaba que tenía de los cuatro estilos. En una pared conformó una especie de collage con diversas fotografías dedicadas y autografiadas a su nombre de artistas varios, como María Félix y Agustín Lara, Jorge Negrete y Pedro Infante, Cantinflas, Luis Arcaraz, de locutores como Don Pedro de Lille, Humberto G. Tamayo y Manuel Bernal, quien fuera declamador. Tenía fotografías con presidentes de México, de Lázaro Cárdenas hasta López Mateos; desde muy jovencito.Después de esa inicial comida, digamos que “rompimos el turrón” y después lo visitamos varias tardes, acompañados por vinos tintos españoles o un licorcito suave y dulce llamado Moscatel, pero de color rojo oscuro. Allí nos libábamos normalmente una botella. Su larga plática abarcaba desde sus estudios de doctorado en filosofía; y nos explicaba como verdaderas cátedras la Tomista y la Agustiniana; se extendió una vez sobre el argumento de San Anselmo, para demostrar la existencia de Dios; y hasta sus notables relaciones con varios artistas y políticos influyentes.También, poco a poco, nos fue confiando las secuelas que dejara la poliomielitis y de allí sus aparatos ortopédicos y dificultad para caminar. No obstante procreó seis hijos con su esposa. Aunque era más joven, nunca nos confió sus edades, lo cual era un enigma, pues aparentaba más de cincuenta años por su calvicie y sus canas a los lados. Tampoco supimos sus orígenes; evadía esos temas y detalles. El mayor de sus hijos frisaba los catorce años, de allí hasta la menor que apenas caminaba. Continuará…