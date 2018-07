1) Enviar demasiados emojis.

2) No revises sus conversaciones privadas.

3) No estés al pendiente de su última conexión.

4) Nada de indirectas en los estados de WhatsApp

5) "OK"

6) No des mucha importancia a las palomitas azules

Whats App en la actualidad es una de las maneras más fáciles de comunicarnos con nuestros seres queridos, y eso incluye nuestras parejas, pero usar la aplicación en exceso puede arruinar tu relación en menos de lo que puedes creer.Resulta que en la época actual, estamos acostumbrados a recibir respuestas rápidas mediante la aplicación, y cuando no las tenemos, nos genera una sensación de enojo y frustración porque la persona a la que escribimos no responde.Las emociones suelen ser más intensas cuando se trata de la pareja.Lo mejor para arreglar los problemas tiene que ver con una buena comunicación de frente, pero también hay cosas que haces en WhatsApp que podrían estar arruinando tu relación.Estos disminuyen la seriedad a tus argumentos, lo mejor es expresar el sentir con texto para dejar que la conversación sea más fluida.Que sea tu pareja no significa que tienes derecho a leer cada una de sus conversaciones de WhatsApp. No hagas lo que no quieres que te hagan.Esta actitud te lastima si eres de los que está las 24 horas viendo la última conexión de una persona, y es peor si no te responde en seguida a pesar de que esté "en línea".Es muy inmaduro, y si tienes algo que decirle, dícelo directamente. No es necesario que los contactos se enteren de sus problemas.Si te han enviado un mensaje con una gran explicación o simplemente has tenido información importante y solo respondes con un "Ok", definitivamente se ofenderá.No es necesario ni una obligación que responda de manera inmediata. Nadie actúa ni funciona de la misma manera, responderá en algún momento del día.