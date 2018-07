"Alguien dígale a Adal Ramones que no interrumpa a los jueces cuándo están dando su crítica, llega a molestar #LaAcademia".

"Si te sientes mal por seguir sin superar a tu ex, recuerda que Adal Ramones lleva dos décadas sin superar Otro Rollo".

"Estoy buscando en la app de #LaAcademia la forma de callar a Adal Ramones".

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Adal Ramones se hizo tendencia, pero no por un buen trabajo ¡al contrario! incomodó a todos durante su conducción del reality show "La Academia", transmitido por TV Azteca.Los comentarios en Twitter dicen que el conductor ex televisa no dejaba a los jueces hablar.El también comediante decidió ponerle un toque de humor a las críticas que recibían sus alumnos.Los comentarios en Twitter fueron los siguientes:Por el otro lado, el reality fue desbancado en la lista de trending topic por el final de temporada de la serie de Luis Miguel.