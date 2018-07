"Estamos embarazados mi @mft07 y yo!!!! Y qué creen??? Todavía no sabemos el sexo pero son dos bebés!!!", escribió en el mensaje.

El deseo de Jacqueline Bracamontes, conductora de Televisa, se cumplió y está de nuevo embarazada.La ex concursante de belleza quien esperaba un cuarto bebé, dará a luz a dos pequeños, de los que no sabe su sexo, reveló a través de su cuenta de Instagram.Bracamontes, quien ganó en el año 2000 el certamen Nuestra Belleza México, dijo estar nerviosa, pero muy emocionada y feliz.Acompañó la noticia con una fotografía a través de su cuenta. En la imagen, en un cuarto con globos, la figura de un bebé en la pared, y un pastel, Jacky usa un vestido amarillo y se le ve sonriente.La imagen cuenta con más de 250 mil 900 Me Gusta y muchos de mensajes de felicitación.