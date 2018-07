Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Existen muchas teorías sobre cuál fue la enfermedad que llevó al padre de Luis Miguel, Luis Rey, a la muerte. Sin embargo, en "Luis Miguel: la historia", libro que sirvió como base del guion de la bioserie transmitida por Netflix, el periodista Javier León Herrera asegura tener pruebas de que Luis Rey tenía VIH.El autor afirmó en su publicación que tenía fuentes "viables y responsables" para suponer que el padre de Luis Miguel tenía VIH.El VIH es un virus que se propaga a través de diversos fluidos corporales tales como la sangre, el líquido seminal, secreciones vaginales y la leche materna; su principal forma de contagio es al tener relaciones sexuales con una persona infectada.De acuerdo con el libro, a inicios de los años 90, la salud de Luis Rey se deterioraba debido a una vida de excesos, entre ellos las drogas, el sexo y el alcohol.Este virus ataca a las células del sistema inmunitario del cuerpo, es decir, las células CD4, también llamadas células T, de acuerdo con información del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades.Para sobrevivir, el VIH se hospeda en estas células lo que provoca su destrucción. Es entonces cuando el cuerpo de la persona pierde su capacidad de luchar contra las infecciones y las enfermedades por lo que se encuentra indefenso contra enfermedades que no suponen un riesgo de muerte para una persona sin VIH.Los cánceres o infecciones oportunistas se aprovechan del sistema inmunitario muy débil y son señal de que la persona tiene sida. Por otro lado, según señala el portal Info Sida, de la Coordinación Estatal de VIH y sida española, el VIH y sida no son lo mismo.Tener VIH es estar infectado por el virus aunque no necesariamente tener síntomas de esta infección, ya que puedes ser portador del virus pero tenerlo inactivo. Por su parte, el sida es el conjunto de manifestaciones clínicas (enfermedades) que aparecen cuando el sistema inmune se debilita.Luis Rey murió un 9 de diciembre de 1992 a la edad de 47 años de edad.