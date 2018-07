El Real Madrid no hará oferta por Neymar

2018-07-16 16:34:59 | EL UNIVERSAL

Eden Hazard sería el fichaje bomba que prepara el conjunto merengue para la siguiente campaña.

El Real Madrid ha emitido este viernes un comunicado oficial en el que afirrma que no tiene previsto realizar oferta alguna por el brasileño Neymar, en las las del París Saint-Germain.



"Ante las constantes informaciones que vinculan al jugador del PSG Neymar Jr. con nuestro club, el Real Madrid CF quiere aclarar que no tiene previsto realizar oferta alguna por el jugador", informa el club.



"La relación entre los dos clubes es extraordinaria, de forma que si en algún momento el Real Madrid se planteara contratar a un jugador del PSG lo primero que haría sería dirigirse a su club", agrega.



Por otro lado, el medio inglés "Daily Mail" publicó que el conjunto merengue estaría a punto de preparar una oferta de 170 millones de euros al Chelsea por el atacante, Eden Hazard.



El delantero belga no ha negado que le llama la atención el posible interés del Real Madrid; sin embargo tiene contrato vigente con el equipo londinense hasta 2020.



Si el cuadro Campeón de la Champions League quiere a Hazard como el sustituto de Cristiano Ronaldo, tendrá que desembolsar una cantidad inmesamente mayor a la que recibió por el trapaso del portugués por parte de la Juventus de turín.