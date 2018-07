Al 41', apareció Guido Pizarro para poner el 1-0, en medio de la molestia de los hombres de la Comarca, que lo dejaron rematar a placer con la cabeza, luego de un cobro de tiro de esquina por izquierda.

Tricampeón de campeones con estos locos...6 en 3 años juntos @JavierAquino7 @jurgendammr25 a seguir trabajando y vamos por mas pic.twitter.com/OJC00Czq73 — Gignac Andre-pierre (@10APG) 16 de julio de 2018

Monterrey pierde ante Necaxa

| “Nos faltó certeza a la hora de definir y al momento de elaborar, en el primer tiempo no tuvimos lo agresivo para defender y atacar que necesitaba el juego, en el segundo tiempo, si lo hicimos y mejoramos".- @AlonsoDT #ComentarioRayado pic.twitter.com/lVN0m6qZyI — Rayados (@Rayados) July 16, 2018

y ayer terminó siendo avasallado por unos Ty así proclamarse campeón de campeones.El conjunto felino jugó suelto, por nota y casi sin despeinarse aprovechó las bondades que le ofreció la defensa rival, que pagó caro el precio de estar apenas acoplándose.quien además de ser un hombre que le daba seguridad, también levantaba la voz en la cancha para ordenar a sus compañeros, haciendo gala de su capitanía.pero antes de irse al descanso, los Tigres les dieron sus primeros zarpazosTres minutos después,En el complemento, Santos por más empeño que puso no reaccionó, sus hombres llegaban a línea de fondo, pero no hubo respuesta de la gente de ofensiva.niquilando al conjunto de Siboldi, que se fue a pique en todas sus líneas.en una jugada, donde nuevamente volvió a ganarle la espalda a la defensa lagunera.y no hay buenos presagios para ellos, mientras que Tigres recibe a León.Diego Alonso se presentó con Rayados perdiendo la Final de la SuperCopa MX 1-0 ante Necaxa y dejó más dudas que futbol.Y ahí no quedará todo, pues ya el otro fin de semana juegan la Fecha 1 de la Liga en Pachuca, y la 2 en León.La afición Rayada no tendrá mucha paciencia, y de llegar a la Jornada 3 sin triunfos, no sería un buen ambiente en la presentación.