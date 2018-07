Por tres años en el Gobierno, directores recibirán más de 200 mil pesos

“Los cambios de administración son muy variables en cuanto a las características de cada una de las modificaciones, yo hasta ahorita no tengo una confirmación de cuales son las solicitudes de modificación laboral en algunos directores”, recalcó.

Directores generales que prevalecieronrecibirán una liquidación por encima de los 200 mil pesos ante el próximo cambio de administración.Uno de los directores generales que ha prevalecido a lo largo de esta administraciónquien se presume podría tener una liquidación por arriba de los 260 mil pesos, en el supuesto de que en éste no haya gozado de vacaciones, su finiquito incrementará conforme marca la ley.El Oficial Mayor del Municipio, Óscar Pedro Narváez Juárez, explicó que hasta el momento se cuenta con una bolsa de alrededor de 6 millones de pesos que serán utilizados para las liquidaciones que se vayan generando, sin embargo esta solicitud apenas será ingresada a la Comisión de Hacienda para su respectiva aprobación.En febrero de este año se contaba con una bolsa de 7.7 millones de pesos precisamente para ejercer el pago de liquidaciones por el cambio de administración, esta información fue proporcionada a am Express, por la entonces Tesorera Municipal, Irma Mandujano.Y dado que en los últimos meses se ha suscitado la salida de al menos tres funcionarios este recurso se tomó para pagar las liquidaciones correspondientes.“Se tiene previsto considerar ahorita una proyección de cierre para el primer nivel, que sería los que estamos en Oficialía, la Secretaría y los directores generales, estamos hablando de aproximadamente 23 o 24 plazas, pero no tenemos el recurso autorizado aún por el Ayuntamiento, de origen se autorizó un recurso que se ha estado utilizando para los finiquitos y pagos de liquidación del personal que ha estado saliendo durante este ejercicio”.A tres meses de que termine esta administración aún se desconoce cuántas serán las personas que salgan, aunque se prevé la salida de al menos 24 plazas, sin embargo el número puede variar a decisión de la nuevo gobierno municipal.