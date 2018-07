Operativo contra guías piratas en Guanajuato, detienen a uno y clausuran módulo

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Una persona detenida, un módulo clausurado, dos menores de edad sin permiso expreso para laborar y un total de cinco blocs de boletos sin sellos del SAT, fue el saldo de un operativo de verificación turística realizado al iniciar el periodo vacacional en la Capital del Estado.En coordinación con la Policía Turística, la Policía Vial y Fiscalización, la Dirección General de Turismo visitó diversos puntos de orientación turística para verificar la vigencia de las acreditaciones que oficialmente se expiden con el objeto de validar el trabajo de los promotores y guías que prestan sus servicios durante la temporada vacacional.Cerca del túnel de las Enredaderas, la Policía Turística detuvo a un promotor que emprendió la huida por no contar con la acreditación oficial y, en consecuencia, la Dirección de Fiscalización procedió a clausurar el módulo de información, donde también se decomisó un bloc sin sellos del Sistema de Administración Tributaria (SAT).En el módulo ubicado a un costado de la glorieta del Corazón, en el bulevar Pozuelos, el equipo multidisciplinario del Gobierno capitalino retiró a un menor de edad y recogió dos fajos de boletos impresos al margen de las leyes fiscales.Al visitar la zona de Embajadoras, se detectó otro menor sin permiso expreso, y se le incautaron tres blocs de estudiantina sin los sellos obligatorios.En total, se detectaron ocho guías no regularizados, quienes aún no cumplen con el pago que debe hacerse para ofrecer el servicio de orientación e información en la vía pública.