¿Han Solo revivirá? Lanzan una teoría sobre Star Wars

"Lo viejo ha de morir", ya lo dijo Kylo Ren en Star Wars: Los últimos Jedi.Más que una frase llena de ira es una realidad de la última trilogía de la franquicia galáctica, en la que han perecido veteranos personajes como Luke Skywalker o Han Solo.Pero alto ahí, que Ren no cante victoria porque su padre, Solo, puede no estar tan muerto como pensaban muchos fans.Lo que empezó como una broma de Kevin Smith, director y guionista de película como Vaya par de polis o ¿Hacemos una porno?, ha terminado en una teoría fan que no da por sentado el fallecimiento de Harrison Ford, quien da vida al mítico piloto del Halcón Milenario."Si, debido a un dispositivo que permite viajar en el tiempo o la Fuerza, hay un desarrollo de la trama que le permite a Lando repetir su papel de El Imperio Contraataca ¡Todavía hay una posibilidad de salvar a Han! Y, ¿nos llevarán hasta ese fatídico puente en la base Starkiller (donde muere Solo) Entonces besaré en la boca a JJ (Abrams)", planteó Smith.Uno de ellos es Han Solo, que cae al núcleo de la base Starkiller después de ser apuñalado por su hijo.Pero tiene varios predecesores entre los que destacan Bobba Fett que es engullido por el Sarlacc, y vuelve a reaparecer su logo en El despertar de la Fuerza por lo que está más que vivo, y Darth Maul, que se despeña por el pozo de una mina para después volver a dar guerra.Pues bien, según una hipótesis fan, Solo podría viajar en el tiempo ¿Pero cómo? La Starkiller absorbe soles para nutrirse de materia oscura y llevar a cabo su letal objetivo.Y por si algún lector todavía no solo sabía, cuando una estrella termina su ciclo vital explosiona convirtiéndose en un agujero negro, en este caso absorbida por la Starkiller.Además, cuando la base se destruye, en lugar de apagarse poco a poco renace como una nueva estrella, lo que indicaría que en el núcleo de la base se habían creado agujeros negros.Y como bien señaló Albert Einstein en la Teoría de la Relatividad, estos 'túneles intergalácticos' que atraviesan dos agujeros negros rasgan el espacio-tiempo.Así que, Han Solo, tras precipitarse al núcleo de la Starkiller, donde habría un agujero negro, podría haber entrado en una agujero de gusano que le haya transportado a otro lugar e incluso época pero sobreviviendo a la caída.