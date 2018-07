¿Por qué fue un éxito la serie de Luis Miguel?

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Luis Miguel: La serie logró ser un éxito en popularidad y despertó un gusto por el cantante que hace décadas no tenía.Pero con el estreno de cada episodio, una nueva enemistad nació hacia el intérprete por parte de aquellos a quien retrataba de una manera distinta a la que el público conocía.Amigos, ex amigos y ex amores de El Sol, como Roberto Palazuelos, Stephanie Salas, Issabela Camil y Mariana Yazbek aparecieron en la serie de Netflix, encarnados por diversos actores, pero todos quedaron muy contentos.Algunos de estos famosos advirtieron que lo que se cuenta en la serie son mentiras, algunos otros señaron que, si bien cuenta algo de cierto, los guionistas aderezaron con muchas cosas que no sucedieron."No me interesa ser como Luis Miguel", asegura Palazuelos Espectáculos "Toda mi vida me he dedicado a invertir y a crecer económicamente.Luis Miguel se dedicó toda su vida a despilfarrar su dinero" Con el final de la serie la pregunta es ¿fue fidedigna?, ¿quién miente o no recuerda los hechos? ¿Es Luis Miguel o los mencionados quienes no desean que su imagen sea empañada por una historia que se convirtió en la favorita de México? Claudia de Icaza y Víctor Hugo Sánchez, dos periodistas que han seguido la vida del cantante, explican a EL UNIVERSAL que, en realidad, la serie retrata muy bien la realidad del cantante, aunque han tenido que darse ciertas libertades en aras del entretenimiento.“No hay que olvidar que lo que vemos en televisión es lo que recuerda Luis Miguel, la manera en la que él lo vivió, es su versión.Si a mí me preguntan, mucho de lo que refleja la serie son cosas que desde los 90 yo decía en mi libro”, explica De Icaza.Víctor Hugo Sánchez reconoce que pese a que hay inconsistencias en la serie, éstas son menores y fueron en pro de que cada capítulo fuera más interesante.“Me parece que la serie es muy apegada a la realidad, incluso habla de cosas que muchos sabíamos o leyendas que ahora él corrobora a través de sus memorias”.El éxito de la serie provocó que audiencias que ni siquiera habían nacido cuando El Sol ya era un ídolo, se acerquen al intérprete, pero este éxito, de acuerdo con De Icaza, ni siquiera se debe al talento de Luismi, tiene que ver con la vida complicada que ha tenido, algo con lo que, considera, todos se pueden identificar.“El éxito de la serie y esta moda por Luis Miguel no tiene que ver con su música, tiene que ver con la historia que hay detrás, la del hijo que pierde a su madre y quiere buscarla y encontrarla.En México es algo con lo que siempre nos identificaremos, porque para nosotros la familia es algo importante.Entonces ahí es donde hacemos más conexión con él”.