Acusan falta de recursos para Medio Ambiente en Pachuca por falta de estudio municipal

, señaló que, a falta de un ‘Plan de Acción Climático’ que la administración pasada no realizó, no pueden recibir apoyo económico federal o estatal.En entrevista, el secretario de medio ambiente indicó que el estudio municipal está valuado entre 1 millón 800 mil, y 2 millones y medio de pesos;que no elaboró la administración de Eleazar García Sánchez, situación que impide el apoyo de recursos económicos para discutir el impacto ambiental en Pachuca.Rodarte Altamirano dio a conocer que anualmente el municipio es evaluado a nivel federal por la Secretaria de Energía () y en el estado por Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de Hidalgo ().La finalidad de dicha evaluación es conocer el trabajo que realiza Pachuca en materia ambiental, lo cual, puntualizó Rodarte Altamirano, permitiría la obtención de recursos de carácter internacional.Respecto al costo de más de 1 millón de pesos que requiere el ‘Plan de Acción Climático’, Óscar Rodarte precisó que Pachuca ya realizó más de cuatro cotizaciones; sin embargo, están en espera del recurso económico por parte de la Semarnat Hidalgo, o bien, de la Secretaría federal.No obstante, recordó que hasta 2016 la Semarnat federal contempló apoyos para los municipios, por lo que las reglas de operación ya no lo permiten.Por tal motivo, dijo que en coordinación con la Comisión Nacional Forestal () realizará trabajos para bajar recursos de la embajada alemana.En el caso de lade Hidalgo, Rodarte Altamirano mencionó que hay un fondo de cobros para los municipios, lo que dijo, podría ser una opción, finalizó.