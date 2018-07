Realizan propuestas aspirantes a procurador

Raúl Arroyo González, expresidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH), apuntó que de llegar al cargo de procurador del estado agilizará la atención a carpetas de investigación.

En entrevista al salir de su comparecencia ante la primera comisión permanente de Seguridad del Congreso del estado, dijo que en el tema de carpetas de investigación se tiene “que ir por números”.

Señaló que es necesario hacer un análisis de qué es lo que ha funcionado y lo que no, para impulsar mecanismos alternos de solución, ya que, refirió, no todo tiene que judicializarse.

“No todo tiene que llegar al Poder Judicial, lo que se hace llamar por algunos expertos delitos de bagatela tienen que quedarse en un acuerdo reparatorio, en una solución rápida” dijo.

La acción antes referida hará que los volúmenes de resultados crezcan, además de que la atención del Ministerio Público (MP) se enfocaría en delitos de alto impacto y contribuiría al objetivo final de la dependencia: obtener sentencias condenatorias.

Además, señaló los que serían sus tres principales ejes de trabajo, que consisten en fortalecer la figura del Ministerio Público, establecer reformas legales de derechos humanos y del nuevo sistema penal acusatorio, y lograr la transformación de la dependencia conforme lo hace el país.

“Para conducir hoy la Procuraduría se necesita audacia e innovación, se necesita construir una nueva lógica del Ministerio Público; abatiré el rezago, aprovechando la oportunidad del cambio que vivimos”.





CARLOS MUÑIZ RODRÍGUEZ

Por su parte, Carlos Muñiz Rodríguez, actual secretario de Desarrollo Agropecuario (Sedagroh), aseguró que de ser elegido procurador su primera consigna sería dar mayor atención y cercanía a la ciudadanía.

Previo a retirarse del Congreso del estado, Muñiz Rodríguez aclaró a los medios que el hecho de estar en el sector agropecuario no significa que desconozca los asuntos del Poder Judicial, pues desde 1986 ha trabajado en dependencias con asuntos legales.

Ante el cuestionamiento por su cercanía con el gobernador del estado sobre si podría calificarse como un ‘fiscal carnal’, dijo: “si lo quieren ver así, pero me considero una persona muy formal y honesta y he dejado huella en cada una de las dependencias en que he estado”, dijo.

JOSÉ ARTURO SOSA ECHEVERRÍA

Después de que compareciera ante los diputados de la comisión de Seguridad, el exfiscal de asuntos electorales del estado destacó cumplir con los requisitos que la ley establece para ocupar el cargo de procurador.

Precisó que en caso de tomar ese cargo, profesionalizará a la policía de investigación, hará énfasis en la capacitación de la prevención del delito y realizará cambios estructurales dentro de la Procuraduría.



Por último, aseguró que no tiene vínculos personales con partidos políticos ni con gobernadores, además de que ninguno de sus puestos ha sido por designación directa.



Además, Lidia Noguez Torres, actual presidenta de la Comisión de Carrera Judicial y de Justicia Alternativa, así como Juan Alejandro García Godínez, aún director de normatividad de la Unidad de planeación y prospectiva de la entidad, no brindaron entrevista a medios, toda vez que se retiraron seguido de su comparecencia.