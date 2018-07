La transformación del PRI debe de ser del tamaño de la derrota, dice René Juárez al confirmar su renuncia

René Juárez confirmó que deja el liderazgo del PRI nacional, por lo que Claudia Ruiz Massieu lo relevará en el cargo junto a Rubén Moreira como secretario general en el tricolor.



Como lo informó EL UNIVERSAL, esta tarde Juárez dio una conferencia en donde anunció su salida. "La transformación que requiere nuestro partido debe de ser del tamaño que fue la derrota", aseguró Juárez, quien se preguntó si el electorado: "¿Nos cambiaron porque no cambiamos?", por lo que pidió reexionar sobre el futuro del PRI.



Además, Juárez informó que se dedicará a labores legislativas de tiempo completo, pero que siempre estará a disposición de su partido.



Juárez Cisneros advirtió que el partido se ha alejado de la bases y se ha inltrado “la simulación”. Por ello, señaló que es urgente un periodo de reexión y que se escuche a las bases que demandan democratizar sus procesos internos y la toma de decisiones.



En un mensaje a medios, en la sede nacional del tricolor, Juárez dijo que es necesario un Instituto político donde las cúpulas no decidan.



El ex gobernador de Guerrero planteó la creación de una “Comisión Nacional Consultiva para la refundación del PRI”.



Al asumir el cargo de presidenta nacional del PRI, Ruiz Massieu hizo un llamado a la unidad de todo el purismo nacional.

