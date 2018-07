La UNAM difunde los resultados del examen de admisión

Con ansiedad y nerviosismo, Érika Téllez, de 30 años, espera los resultados de su examen de ingreso a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), que se darán a conocer hoy.

Ella es una de los más de 10 mil jóvenes que en el segundo examen de ingreso buscan un lugar en la universidad más grande del país.

Érika, quien busca retomar sus estudios en el nivel superior, presentó su examen para la licenciatura en Pedagogía en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM.

Cuenta que esta profesión le gusta desde que era pequeña, porque uno de sus grandes sueños es trabajar con niños.

“Me siento ansiosa y nerviosa, espero haber pasado la prueba. Estoy esperando ver el resultado. En Matemáticas es donde me atoré un poco, no se me dan mucho y tampoco la Física. Todavía no sé a qué hora voy a checar mi folio porque la página de la Universidad se satura mucho”, comenta.

Por segunda ocasión, Érika presentó su examen de ingreso a la UNAM y espera quedarse esta vez para ser una profesionista.

Estudió desde enero hasta el 2 de junio, un día antes de la evaluación: “Quería presentar mi examen desde enero, pero preferí mejor esperarme a la segunda vuelta y prepararlo mejor. Eran de tres a cuatro horas estudiando, ponía música porque yo sin ruido no me concentro, me gustaba estudiar con música pop y también con sonidos de viento. Siempre he soñado estudiar en la UNAM, mi papá se graduó de Ingeniería en Computación y dice que es de las mejores escuelas”, detalla la aspirante.

Hoy, a partir de las 10:00 horas, la UNAM dará a conocer la lista de quienes fueron admitidos tras realizar el examen de junio 2018, conocido como la segunda vuelta.

La lista de los nuevos universitarios estará disponible a través de la página de la Dirección General de Administración Escolar de la UNAM para el nivel licenciatura en los sistemas escolarizado o presencial, y para los de universidad abierta y a distancia.

La institución señaló que cuenta con la infraestructura suficiente para satisfacer los requerimientos de los jóvenes en la consulta de los resultados, pero reconoció que ante la demanda de personas que buscan conocer su puntaje, el sistema se satura.

Entre las recomendaciones que hace la máxima casa de estudios, es que los aspirantes no hagan redes de apoyo con sus familiares para checar la página, que no traten de ingresar antes de la hora para evitar saturar el sistema, y no entrar al portal de la Dirección General de Administración Escolar (DGAE) a través de buscadores como Google, sino escribir directamente la dirección electrónica www.escolar.unam.mx en la barra de tareas.

La UNAM recomienda a los estudiantes que no crean en el mito de que si ingresan en las primeras horas para revisar sus aciertos del concurso existe la posibilidad de que sean aprobados: “Esto es falso. Evidentemente el resultado es el mismo a cualquier hora”, señala