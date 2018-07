¿Y las autoridades de tránsito, apá?, es lo que varios ciudadanos de Pachuca se preguntan, pues de un tiempo a la fecha, el Río de las Avenidas se ha convertido en una pista de carreras para arrancones organizadas por las noches, donde autos de lujo conducidos por jóvenes son los protagonistas. Basta con darse una vuelta a la altura de la Plaza las Américas como a eso de las 10 de la noche (jueves, viernes y sábado) para observar estas temerarias carreras que ponen en peligro a automovilistas.



***

Y hablando de las consecuencias del exceso de velocidad, la semana pasada dos personas inocentes resultaron gravemente lesionadas en avenida a causa de un accidente luego de ser embestidos por una camioneta BMW, recién salida de agencia, conducida por el presunto hijo de un empresario hidalguense, quien ha sido señalado en medios nacionales por negocios no muy claros en la Ciudad de México. Tras el accidente, llegó un vehículo escolta para sacar, lo más pronto posible, al joven y desligarlo del accidente.

***

¡Si ya saben cómo es, pa’ qué lo invitan!, y sí, nos referimos al diputado local del PRD Marco Antonio Ramos Moguel quien en plena foto conmemorativa de los integrantes de la comisión de Legislación y Punto Constitucionales, le puso “cuernos” al diputado del PAN Luis Baños Gómez, quien sin deberla ni temerla resultó agraviado. Lo bueno es que no estaban los legisladores Jorge Miguel García Vázquez y Canek Vázquez Góngora porque juntos son los más desgorrosos de la legislatura hidalguense.

***

Que no le digan y que no le cuenten sobre supuestas ofertas de trabajo en el extranjero, pues podrían ser un fraude. Y fue, más o menos con este mensaje, que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de Hidalgo alertó a la población del estado para no caer en falsos reclutadores de trabajadores agrícolas para laborar en Canadá o en cualquier empresa al interior del país. El posicionamiento fue a consecuencia de la retención y exhibición de presuntos estafadores en Ixmiquilpan, quienes fueron golpeados el viernes pasado.

ACLARACIÓN:

Los comentarios expresados en esta columna de opinión no son una información noticiosa o necesariamente verídica. Forman parte de los dichos, trascendidos o comentarios que se escuchan en los pasillos políticos, gubernamentales y sociales.