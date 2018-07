Padecen por asaltos y cristalazos

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Considerada por varios comerciantes como una zona altamente insegura, el tramo de la avenida Independencia en la colonia Miguel Hidalgo ha sido lugar favorito de los “motorratones” que con total impunidad rondan la zona, específicamente hablamos de los cristalazos a los vehículos y los asaltos a los transeúntes.Platicando con varios comerciantes de la zona, se sabe que manejan varios grupos de mensajería instantánea para estar al pendiente ante la presencia de gente desconocida o sospechosa; sin embargo, como todo, algunas personas refieren que esto ya no representa un seguro para evitar ser asalto, ahora solo son observadores silenciosos de los hechos, ya que refieren no poner en riesgo su vida ante una situación debido a que los asaltantes, en su mayoría, portan armas.“Lo que ocurrió este sábado donde no solo asaltaron a la mujer, sino que además la golpearon con lujo de violencia es algo que no se había visto. Aquí sabemos quiénes son los malhechores, sabemos de dónde son, por eso cuando los vemos, estamos al pendiente; pero lo que ocurrió con la mujer, fue algo más allá de un simple asalto ¡Nunca habíamos visto semejante nivel de violencia!”, refirió un comerciante.La zona, que han detectado con mayor numero de asaltos o cristalazos, es el cruce las avenidas Independencia y San Pedro. Ahí, los delincuentes aprovechan la luz roja del semáforo para identificar a sus víctimas que van en sus vehículos y poderlas robar. Los horarios con mayor índice de asaltos son entre las 2 y las 4 de la tarde y las 6 y 7 de la noche, la hora de salida de muchos.Los comerciantes piden mayor vigilancia en la zona, la cual tiene una gran cantidad de rutas de escape a las colonias Miguel Hidalgo, Playa Azul y la Álvaro Obregón, esta última también conocida como “La Perdida”.