Vence Atlético al Alianza 2 a 0

Atlético venció 2 por 0 al conjunto del Alianza dentro de la Jornada 17 del Apertura 2018 en Veteranos A de la Liga Piedadense este domingo.Durante la semana este cotejo levantó polémica por considerarse un duelo aguerrido donde se enfrentaron ex compañeros del equipo Alianza.Los pronósticos no fallaron y resultó un duelo parejo en el que las dos escuadras mostraron su poderío en la cancha, la primera parte terminó con empate a 0 goles.La plantilla visitante se puso al frente con gol de Alejandro Cerrillo en un remate de cabeza a centro de Alvaro Ramirez. Mientras que el 2 a 0 fue en un tiro de esquina que cobró el argentino Víctor Hugo Lemus y con frentazo de Diego Ramirez mando la pelota a las redes.El juego terminó con los ánimos calientes por lo que el sulbante Germán López expulsó a Raul y José de Jesús Espinosa por el Alianza. Además de Miguel Ángel Eguis del Atlético.Escuadra del Alianza tuvo para empatar el juego pero la pelota en varias llegadas no quiso entrar en la meta contraria.