El Mundial Rusia 2018 nos deja una gran variedad de gritos: de emoción, de orgullo, de admiración, de dolor y de enojo.

Y cómo no, fue todo un mes emborrachándonos de futbol.para parar oído y escuchar la radio, para mirar a cada rato el celular y ver la repetición de la repetición al terminar la jornada. Francia es el nuevo mandón del mundo, el equipo del lenguaje elegante y futbol efectivo. EEl que queríamos que ganara la Final para no hablar de los mismos de siempre y en el que entre sus filas tuvo al mejor jugador del Mundial con el callado Luka Modric. Bélgica es el deleite del ‘Ya Merito’, un representativo sensación que volvió a quedarse en la orilla y Alemania termina como la ratificación de que el campeón queda maldito para la defensa de su título, como le pasó a Italia, como le ocurrió a España.con un timonel mal querido.y de África en su peor momento futbolístico.que sus hombros no son tan grandes para la carga de un Mundial y que el tiempo no perdona por lo que en sus manos ahora guardan el peligro de que tal vez nunca alcen una Copa del Mundo.Nos volvimos a quedar con el éxtasis de un triunfo histórico, pero con la triste decepción de que nuestro nivel en el orbe no va más allá del quinto partido y más lejos.sabemos que cuatro años pasarán como un suspiro entre nuestra rutina habitual, el futbol casero y eliminatorias donde se camina para calificar y así, otra vez nos llegará el momento en el que pondremos los mismos pretextos para emborracharnos con otro mesecito de futbol.Hoy tenemos cruda, bendita cruda futbolera.